LA PROPOSTA DEL DIA

‘LES PIRATES DE TERRA ENDINS’

Han existit realment dones pirates? Aquesta és la pregunta que es fan dues germanes de terres de secà quan descobreixen un misteriós bagul que les portarà a recórrer un llarg viatge per anar a veure el mar. Hora: 17 h. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.

MÚSICA

CONCERT CORAL

Concert coral obert a tots els públics. L’actuació comptarà amb la Coral Sant Miquel d’Encamp, la Coral Sant Antoni de la Massana, l’Orfeó Andorrà i l’Andorra Gòspel. Hora: 17 h. Església de Santa Eulàlia. Encamp.

RUTES

‘RUTA DE LES MOLES FARINERES’

Itinerari que va de la Cortinada a Ordino amb una durada aproximada de 3 hores. La guia trasllada el visitant als segles XVII i XVIII per explicar per què a Ordino hi havia 23 moles farineres, com funcionaven, de qui eren i com arriben als nostres dies. Hora: 9.30 h. Església Sant Martí de la Cortinada. Ordino.

CURSOS I TALLERS

MONOGRÀFIC MANUEL LUNA

Aprendre a fer un retrat animal i conèixer-ne els mètodes, els materials, les formes i l’enfocament. Durant el curs, s’executarà una obra de principi a fi, basada en una fotografia. Per a tots els públics. Hora: de 9 a 14 h. La Capsa, espais de creació. Ordino.

TEATRE I DANSA

‘NUA’ | TEATRE IMMERSIU

Nua és una peça de teatre immersiu que explora les conseqüències devastadores de l’assetjament en línia. Hora: a les 17 h i a les 18.30 h. Espai escènic ‘La Feréstec’. Escaldes-Engordany.

‘ESCAPE CITY’ TEATRALITZAT AMB ANDORRA ESCAPELAND

Andorra Escapeland és un joc apte per a tots els públics, per jugar-hi en família o amb amics que permet descobrir Andorra. ‘El secret del comerciant’. Hora: 12 h. Pas de la Casa. Encamp.

FIRES I MERCATS

VIDE SPORT

Descobreix una gran varietat d’articles esportius de segona mà, que van des de roba tècnica fins a material per a diferents disciplines. Sala la Closeta. La Massana.