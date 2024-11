Estrenes a Disney+

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Disney+ acaba de revelar els seus grans llançaments per a 2025, entre les quals la quarta temporada de The Bear, la segona de Percy Jackson, diverses novetats de les franquícies de Star Wars i Marvel o la continuació televisiva d’Alien, a càrrec de Noah Hawley (Fargo). Aquests són alguns dels títols que figuren en el tràiler d’avançament que ha presentat la plataforma.

Algunes d’aquestes produccions ja tenen dates concretes d’estrena. La primera a arribar, aprofitant el Nadal, serà la nova sèrie de l’univers Star Wars. Es tracta de Tripulación perdida, creada per Jon Watts (artífex de l’última trilogia de Spider-Man amb Tom Holland), i amb Jude Law com a protagonista. La ficció debutarà en el catàleg el 4 de desembre.

Només arrencar l’any nou, serà el torn de Pesadillas: la desaparición, una nova adaptació sobre la saga de terror juvenil creada per R. L. Stine, després de les dues pel·lícules Pesadillas i Pesadillas 2: Noche de Halloween. David Schwimmer, l’etern Ross Geller de Friends, és la cara adulta d’aquesta nova ficció, que arribarà just quan acabin les festes de Nadal, el 10 de gener.

El 5 de març de 2025 es produirà un esperat retorn, el de Charlie Cox com a Daredevil. Daredevil: Born Again reprendrà el relat de Matt Murdock, “l’home sense por”, en la seva croada contra la criminalitat encarnada en Kingpin. Aquest és el primer projecte agendat de l’Univers Marvel i un dels més anhelats, després de les tres temporades produïdes per a Netflix durant la dècada passada.

A l’abril, el dia 23, s’estrenarà la segona temporada d’Andor, amb Diego Luna, per arrodonir l’oferta galàctica, mentre que Marvel guanyarà tracció a partir del 25 de juny amb Ironheart. I ja sense data es mantenen les citades The Bear, Percy Jackson o Alien, a més de la nova sèrie de FX protagonitzada per Glen Powell, o Paradise, amb Sterling K. Brown.