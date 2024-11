Torna un gran èxit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Torna a Netflix un dels seus grans èxits de 2023. El agente nocturno, el thriller addictiu creat per Shawn Ryan, estrenarà la segona temporada el pròxim 23 de gener. La plataforma ha aprofitat l’anunci per revelar les primeres imatges de la nova entrega.

Basada en la novel·la de Matthew Quirk, El agente nocturno és una elegant sèrie d’acció que segueix Peter Sutherland (Gabriel Basso), un agent de l’FBI amb poca experiència. Gràcies als seus esforços per salvar la presidenta dels EUA a la primera temporada, en aquest nou lliurament se li concedeix l’oportunitat d’unir-se a una organització secreta. Però això el portarà a un món ple de perills.

A la primera entrega de la sèrie ja es va cobrir completament la trama de la novel·la en què es basa, de la qual no hi ha seqüeles publicades. Per això, per als nous episodis, Shawn Ryan ha treballat amb material totalment original, basat en l’univers i els personatges ja establerts.

Aquesta era una idea que ja formava part del pla original de Ryan quan va vendre el projecte a Netflix. També l’estructura de les possibles posteriors entregues. “Cada temporada tindrà la seva pròpia història, en gran part autoconclusiva, amb un principi, un nus i un desenllaç”, va explicar el showrunner en una entrevista a Deadline.

El agente nocturno va aconseguir una ràpida renovació després del seu exitós llançament a Netflix l’any passat. Durant el primer mes, va ser el número 1 al Top 10 global durant quatre setmanes consecutives. Va ser la sèrie més vista a la plataforma el 2023 i actualment ocupa el setè lloc entre les ficcions en anglès més populars de tots els temps al servei d’streaming, acumulant 98,2 milions de visualitzacions en els primers 91 dies.