Aries

Avui podries trobar-te amb ganes de sortir i fer alguna cosa. I per què no? No pot ser massa difícil trucar a alguns amics i fer arranjaments per reunir-se a la nit. O potser podeu cercar a la pàgina d'esdeveniments del vostre diari local i veure si hi ha una reunió o conferència a la qual us agradaria assistir. Hi ha algun lloc per on hagis tingut curiositat i que vulguis visitar? Si és així, veu allà avui i fes-li una ullada. Gaudeix de tot el que puguis!

Taure

Considereu la possibilitat de canalitzar les vostres inspiracions filosòfiques a través de l'escriptura creativa. Sens dubte gaudireu d'aquest tipus d'activitat. Fins i tot si no ho has explorat abans, no hi ha millor dia que avui per donar-li una oportunitat. Per què no començar un diari si és que ja no ho has fet? Això proporcionarà a les teves idees un lloc per incubar, i es pot convertir en un punt de partida per a una reflexió més profunda. També podries provar amb la poesia i la ficció.

Bessons

Posa avui la teva ambició en acció. Els aspectes planetaris del dia han de fer que sentis energia i positivisme. Treu el màxim partit d'això fent passos cap a les teves metes. Com saps, si no persegueixes les coses activament, no passarà res. Els anys poden passar molt ràpid i no t'agradaria algun dia estar en un balancí preguntant-te "què hauria passat si?". Confia en tu i fes allò que et faci falta. Tot comença amb un sol pas.

Cranc

Avui és possible que vulguis seguir el teu propi camí, independentment del que pugui voler una altra persona. La teva independència és molt important per a tu. Tot i això, el compromís podria ser necessari per evitar un greu conflicte. Considera la possibilitat de dividir el dia per deixar espai per als desitjos de les persones properes a tu i temps per a tu mateix/a. Si no pots fer comprendre altres per què vols estar sols, aquesta podria ser la millor solució.

Lleó

Avui et podries trobar d'humor per sortir a una aventura o visitar algú. Quan va ser la darrera vegada que et vas prendre un dia per a alguna cosa com això? El més probable és que hagi passat molt de temps. No només en gaudiràs sinó que altres persones estaran molt contentes de tenir una mica de temps amb tu. Ja sigui amb tota la família o pel teu compte, aprofita l'oportunitat de visitar un lloc nou o de connectar amb la gent que no hagis vist en gaire temps.

Verge

El pensament seriós i la comunicació es veuran reforçats avui. Aquestes són qualitats fortes per a tu de totes maneres, i amb aquest impuls addicional, hauràs de tenir un lloc per expressar-te. Si heu començat un diari, aquesta pot arribar a ser una sortida excel·lent. Parlar amb altres persones és una altra. Si hi ha problemes o preocupacions que t'han molestat, considera la possibilitat de reunir-te amb els involucrats i dóna a conèixer el que tinguis al cap. És un dia perfecte per resoldre coses.

Balança

Avui pots sentir obligació a fer una cosa que no vols. Potser vas prometre encarregar-te d'un projecte o algú proper a tu ha decidit que és el dia adequat per fer-li front a alguna cosa específica. De qualsevol manera, si sents incomoditat a l'hora de seguir endavant, comuniqueu-ho a aquesta persona. La teva capacitat per expressar-te i fer-te entendre ha millorat amb lenergia daquest dia. Canviar l'hora de les vostres cites pot ser molt millor que qualsevol ressentiment potencial.

Escorpí

Podries descobrir que algú proper a tu, un membre de la família potser, podria necessitar ajuda avui. És molt probable, també, que no demani ajut per orgull. No deixis, però, que això t'aturi. Si reconeixes una situació en què pots ajudar, endavant. No esperis una invitació o sol·licitud. Només cal fer el que puguis. Els teus esforços seran apreciats i et deixaran la meravellosa sensació que pots marcar la diferència.

Sagitari

Quan va ser la darrera vegada que vas escriure sobre paper? En aquesta era dels ordinadors, el teclat ha reemplaçat aquelles altres eines. Com caminar ofereix molt més que l'aire fresc, el valor cinètic del moviment rítmic de l'escriptura a mà és molt més suau i fins i tot curatiu del que creu la gent. Moure la mà a través del paper et pot fer sentir bé i desbloquejar llocs interiors que no són accessibles teclejant. Prova-ho avui.

Capricornio

El dia d'avui pot portar un sentit agut de l'empatia i la comprensió. Amb això, la comunicació verbal és també més probable que sigui eficaç. vida. Si no viuen amb tu, mira a veure si pots anar a visitar-los o trucar-los per resoldre les coses. Si no hi ha res urgent, intenta expressar el teu afecte per les persones més properes a tu. directament el que signifiquen per a tu.

Aquari

No et sorprenguis si descobreixes que la teva ment va avui a mil quilòmetres per minut. Probablement no podràs anar més a poc a poc i hauràs de trobar un mitjà o un altre per expressar el que està passant pel teu cap. Avui els punts de vista donen molt de crèdit a la comunicació. Potser parlar sobre el que escrius o les teves idees amb algú la visió del qual funcioni. Fins i tot gargotejar pot donar-te un lloc on posar els teus pensaments. Explora aquestes activitats avui.

Peixos

Dóna-li la benvinguda a un altre gran dia. L'energia del dia és positiva i encoratjadora pel que fa a la comunicació i la interacció amb els altres. Per què no aprofites això? Reuneix-te amb amics i familiars i gaudeix. Considera convidar gent a un joc oa sopar. Fins i tot un sopar pot ser molt divertit. Treballes dur tot el temps, així que diverteix-te molt avui!