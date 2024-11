Una porta oberta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

No tot està perdut amb l’spin-off de Game of Thrones dedicat a Jon Snow. El projecte, que comptava amb la implicació i participació de Kit Harington per tornar a encarnar el personatge que li va donar fama mundial, va ser oficialment cancel·lat la primavera passada, després de prop de dos anys de desenvolupament. No obstant això, encara que no hi ha plans a curt termini, HBO ha deixat clar que la porta queda oberta.

El president de la cadena de cable nord-americana, Casey Bloys, ha volgut remarcar que el fet que es descartés un plantejament no significa que no pugui haver-hi possibles noves aproximacions al personatge, ni que el canal propietat de Warner Bros. Discovery no pugui recuperar-lo d’alguna manera o altra.

“Potser ho tornem a intentar”, va declarar Bloys recentment, en el marc d’una roda de premsa de presentació de les pròximes estrenes d’HBO i Max. Així ho recull el mitjà especialitzat Deadline, que precisa, però, que l’executiu no va especificar ni els motius que van causar la cancel·lació del projecte, ni les raons que possibilitarien una nova temptativa.

En tot cas, les seves paraules són similars a les de Harington, que l’abril passat va indicar: “Potser arribarà un moment en el futur en el qual la reprendrem, però de moment no serà així.”

Més enllà de La casa del dragón, HBO té en producció o en preparació altres projectes ambientat dins de l’univers narratiu creat per George RR Martin. El que es troba en una fase més desenvolupada és A Knight of the Seven Kingdoms, que va iniciar el rodatge mesos enrere. “De moment, és l’únic amb el qual hem pogut avançar. No volem excedir-nos”, explicava Bloys. “Ens estem prenent el nostre temps amb els projectes, amb el seu desenvolupament, i només tirem endavant aquells amb els quals creiem que podem complir les expectatives.”