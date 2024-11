Més control a Max

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de l’èxit de les mesures implementades per Netflix i Disney+ per limitar l’ús compartit de comptes, Warner Bros. Discovery ha anunciat una estratègia similar per a la seva plataforma d’streaming, Max (abans HBO Max). Gunnar Wiedenfels, director financer de la companyia, ha confirmat recentment que aquest pla s’anirà desenvolupant de manera gradual en diferents territoris durant els pròxims mesos, sense donar més detalls.

L’estratègia de Max inclou un desplegament esglaonat amb l’objectiu de limitar l’accés compartit entre persones de diferents llars. Segons Wiedenfels, inicialment s’enviaran “missatges molt suaus” als subscriptors que comparteixin els comptes, incentivant-los a “pagar una mica més” per permetre l’accés a múltiples llars o, en cas contrari, motivant-los a crear comptes separats. Aquesta iniciativa, seguint la tendència en la indústria, pretén reforçar el nombre de subscriptors individuals, buscant millorar els ingressos de la plataforma en un moment en què Warner Bros. Discovery intenta consolidar-se com un competidor principal en el mercat de l’streaming.

Segons les declaracions de Wiedenfels als accionistes, el model inclourà un increment en el cost de les subscripcions per a aquells que desitgin mantenir el servei compartit amb altres llars. Aquesta mesura, encara en desenvolupament, busca que els clients assumeixin el cost addicional en lloc de perdre la funcionalitat.

Tot i que Warner encara no ha especificat les dates exactes, s’espera que la mesura estigui completament operativa el 2025, amb proves en diversos països abans de l’expansió global. Aquest moviment subratlla el canvi d’estratègia en el sector, iniciat per Netflix el febrer de l’any passat.