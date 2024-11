Un any de 3Cat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma 3Cat va complir ahir el primer any de funcionament amb gairebé 1,2 milions d’usuaris registrats. Així ho va explicar la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, en una trobada amb els mitjans. La plataforma, que ha tingut en el seu primer any 219 milions de reproduccions, disposa de 342.500 hores de continguts en català.

Per la seva banda, el director de TV3, Sigfrid Gras, va afirmar que el servei OTT ha permès buscar nous públics i es va mostrar “molt satisfet” amb aquest primer any, mentre que el de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, va destacar l’efecte multiplicador que s’aconsegueix amb els continguts.

Romà també va explicar que a partir d’ara s’oferiran dades de consum mensual del contingut en la plataforma de manera “transparent”, i va advocar perquè hi hagi un estàndard en la manera d’objectivar consums d’una forma similar a l’EGM en la ràdio. La directora d’innovació, recerca i estratègia digital, Cristina Villà, va assenyalar que ha estat un any de “grans aprenentatges” i que mentre no hi hagi aquest estàndard de mesurament 3Cat oferirà dades de consum.

Tant ella com el director d’innovació i audiències de la CCMA, Maties Ramos, van precisar que els tres rànquings que s’oferiran seran les 20 emissions més reproduïdes en directe, les cinc emissions de catàleg més reproduïdes i els 20 continguts de vídeo i àudio més reproduïts ponderats pel nombre de capítols.

Els continguts més vistos en directe durant el mes d’octubre van ser els Telenotícies en les dates de la dana a València, i els de catàleg més reproduïts van ser les sèries històriques El cor de la ciutat, La riera, Plats bruts, Merlí i Ventdelplà. Els continguts amb més reproduccions a la plataforma van ser La travessa (111.409 reproduccions per capítol) i la segona temporada de Cites Barcelona (91.028).