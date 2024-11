Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

CURSOS

‘10a ED. LA CLAU: MITOLOGIA CLÀSSICA’

La clau és una introducció a l’art pensada per a persones no expertes en la matèria, en la qual es pretén compartir els aspectes fonamentals de l’art des d’un vessant poc acadèmic i des de l’experiència. Una clau d’entrada a la porta de l’art que ens ha d’obrir nous espais al coneixement i al gaudi. Hora: 19 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIES

‘AIGUA: DESAFIAMENTS I OPORTUNITATS’

En aquesta edició reflexionarem al voltant de l’aigua com a recurs indispensable per a la vida, considerant tant l’aigua dolça i l’aigua salada, com també la neu i les glaceres. Hora: de 18 a 21 h. Sala d’actes de MoraBanc. Andorra la Vella.

‘ELS SEGLES XX-XXI. UN VIATGE PER LA HISTÒRIA RECENT D’ANDORRA’

Conferència a càrrec de Maria Jesús Lluelles Larrosa. Hora: 18 h. Consell General. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘ANITAMARIA; ELS MEUS PERSONATGES I ALTRES’

Exposició de pintura de l’Anitamaria López, alumna de l’Escola d’art d’Andorra la Vella. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 21 de novembre.

‘ARTIGATS BY LAIKA’

L’exposició s’embarca en un viatge a través de les nou escenografies que representen el gat a l’art i a la il·lustració al llarg de la història. Antiga Fàbrica de Paraires i Teixidors. Escaldes-Engordany. Fins al 30 de novembre.

‘VEUS QUE NO VEUS’

Exposició a la Sala B’art del centre cultural de la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 30 de novembre.

‘GRAVATS QUE REINTERPRETEN LES PINTURES DE SANTA COLOMA’

Petita mostra, a la recepció de l’Espai Columba, de l’obra de Mar Garcia Olmo. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.

‘L’ART DE JOSEP MARIA MIRALLES’

Veureu les obres originals del pintor català. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 7 de gener del 2025.