Més intriga judicial

El remake televisiu de Presunto inocente a Apple TV+ ha esdevingut un dels grans èxits de la plataforma, consolidant-se com un dels thrillers més destacats en el panorama actual de l’streaming. Encara que Apple no acostuma a promocionar en excés les seves produccions originals, aquesta reinterpretació de la novel·la de Scott Turow ha captivat l’audiència gràcies a una atmosfera intricada i una gran fidelitat al món judicial. L’obra ja va tenir una exitosa adaptació cinematogràfica el 1990, dirigida per Alan J. Pakula i amb Harrison Ford en el paper principal. Ara, ha tornat renovada per connectar amb el públic contemporani.

Després de l’excel·lent recepció de la primera temporada, no és d’estranyar Apple hagi confirmat una segona entrega, però amb canvis significatius. Jake Gyllenhaal, que va interpretar el fiscal Rusty Sabich, acusat d’un assassinat que posa a prova els límits de la llei i la moral, no tornarà a la sèrie. La segona temporada, de fet, s’inspirarà en un nou cas inspirat en la novel·la Dissection of a Murder del mateix Turow.

Així, l’atenció se centrarà en Leila Reynolds, una advocada que afronta el seu primer cas d’assassinat, en què l’acusat insisteix que sigui ella la seva representant. Per complicar encara més la situació, el marit de Reynolds serà el fiscal, afegint tensió emocional a una trama que promet moments intensos.

Aquest canvi en la trama i l’elenc suposa un gir interessant, ja que manté l’essència de thriller judicial però explora noves dinàmiques de poder i dilemes ètics dins el món de la justícia. La sèrie continuarà submergint els espectadors en l’ambient tens de les sales de judicis, on cada decisió pot tenir conseqüències irreversibles, tant per als protagonistes com per als implicats.

Encara no hi ha data d’estrena per a la segona temporada, però Apple ha confirmat que s’està treballant en la producció i que el llançament no es farà esperar.