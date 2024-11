Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

TEATRE I DANSA

‘EH MAN HÉ: LA MECÀNICA DE L’ÀNIMA’ - ÀNIMA

Espectacle de teatre físic, dansa, manyaga que mostra la complexitat del més petit; que la respiració no és només agafar aire i que l’ànima de les titelles no és tan diferent de la de les persones. Hora: 17 h. Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural. Encamp.

‘ESCAPE CITY’ TEATRALITAT AMB ANDORRA ESCAPELAND

‘El camí de l’ossa’. Els camins d’Encamp amaguen un gran misteri. Fa molts anys una ossa va posar-ho tot de cap per avall. Ara ha tornat i hem de seguir el seu rastre per descobrir on s’amaga. Hora: 12 h. Encamp.

RUTES

RUTA DE LES MOLES FARINERES

Ruta on la guia trasllada el visitant als segles XVII i XVIII per explicar el perquè a Ordino hi havia 23 moles farineres, com funcionaven, de qui eren i com arriben als nostres dies. Hora: 9.30 h. Església Sant Martí de la Cortinada. Ordino.

GASTRONOMIA

MOSTRA GASTRONÒMICA D’ANDORRA I PIRINEU I SALÓ GOURMET - UN TAST DELS PIRINEUS

De 10 a 17 h Fira de productors i degustacions. Prat de Call

D’11 a 13 h Tallers infantils. Sala La Bruna. Ordino.

FESTIVALS

‘CANILLO VIROLAT. FESTIVAL DEL GRAFITI’

E17 h. Grafiti: l’art il·legitim’, moderada per F’CK i Lloc amb Carles Areny, Marc Iserte, Andrea Camp i artistes convidats. Espai Galobardes. Canillo.

EXPOSCIONS

‘LA BELLESA REAL’

Exposició de fotografia, aquarel·les i poesies. Amb Kat Cruz, Fabienne Loosveldt i Núria Moreno. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella.

‘ANITAMARIA; ELS MEUS PERSONATGES I ALTRES’

L’Anitamaria ens presenta els seus personatges, figures singulars que representen el seu estat d’ànim a través del color i un traç detallista i minuciós. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 21 de novembre.