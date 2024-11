‘Gen V’ no s’atura

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Gen V ha finalitzat ja el rodatge de la seva segona temporada a Amazon Prime Video, la primera després de la mort de l’actor Chance Perdomo el passat mes de març. L’intèrpret, que donava vida a Andre Anderson, va morir en un accident de moto, la qual cosa va portar l’spin-off de The Boys a suspendre la producció dels nous capítols. Abans de l’estiu, l’equip va prendre la decisió no fitxar un altre actor per a aquest paper, i renunciar al personatge en els pròxims episodis.

Així doncs, tal com s’ha pogut veure a través de les xarxes socials de Maddie Phillips (Cati Dunlap) i Derek Luh (Jordan Li), la plataforma de pagament ja ha finalitzat les gravacions de la segona tanda de capítols, les quals s’han estès durant cinc mesos. La sèrie ha entrat ja en la fase de postproducció amb l’objectiu de veure la llum durant l’any vinent.

Els nous episodis comptaran amb nous rostres en el repartiment. Segons ha avançat Deadline, una gran remesa d’actors s’incorporen a l’elenc de la sèrie: intèrprets com Keeya King (Yellowjackets), Stephen Kalyn (Essex County), Julia Knope (In The Dark), Stacey McGunnigle (This Hour Has 22 Minutes), Tait Fletcher (The Mandalorian), Wyatt Dorion (Eerie Hall) i Georgie Murphy (Los misterios de Murdoch).

Tots ells, dels quals encara es desconeix quins personatges defensaran, s’uneixen als habituals Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Asa Germann i Shelley Conn.

El mes de maig passat, els productors de Gen V van fer pública la decisió de no contractar un altre actor per substituir Perdomo. “A mesura que continuem assimilant la tràgica pèrdua de Chance Perdomo, tots a Gen V estem decidits a trobar la millor manera de rendir respecte a la seva memòria. No reformularem el paper perquè ningú pot reemplaçar Chance”, s’afirmava en un comunicat publicat a les xarxes socials de la sèrie.

“En el seu lloc, ens hem estat prenent el temps i l’espai necessaris per reestructurar les trames de la segona temporada mentre comencem la producció. Honrarem Chance i el seu llegat aquesta temporada”, concloïa la nota.

Per tant, Gen V seguirà endavant sense el personatge d’Andre Anderson, un dels protagonistes de la primera temporada. No serà un camí fàcil des del punt de vista narratiu, perquè Anderson formava part del cliffhanger que va tancar la primera tanda de capítols. El jove era un estudiant popular dins de Godolkin, la universitat controlada per Vougth per formar les noves generacions de superherois. El seu superpoder era una increïble capacitat de manipulació magnètica.