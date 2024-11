Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

TEATRE I DANSA

‘LA PHAZZ’ - ÀNIMA, FESTIVAL DE TITELLES D’ANDORRA

La imaginació de l’Elliot era tan meravellosa que es va convertir en el mitjà per a afrontar la seva hostil realitat. Engolit pel món lluminós que s’havia creat, no va veure que darrere d’ell es projectaven llargues ombres i éssers que l’acompanyaven des de feia massa temps. Hora: 20 h. Sala de festes. Encamp.

ACTIVITATS INFANTILS

‘PAISATGE I ART’

Una proposta de tallers artístics per aprendre, descobrir, crear i divertir-se alhora! Hora: d’11 a 12.30 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

MÚSICA

TRIO GLIESE 486B

El Trio Gliese 486b, amb el violoncel·lista andorrà Jordi Albelda, ens porta a Andorra un programa de concerts meravellosament coherents. Hora: 17 h. Església de Sant Serni. Canillo.

CONCERT VIBRACIONAL AMB MÚSICA SANADORA

Amb Víctor Mesanza. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

HALLOR MAR

Concert a càrrec de Halldor Mar en format acústic. Hora: 20 h. La Farga Rosell. La Massana

CURSOS I TALLERS

TALLER DE RESPIRACIÓ CONSCIENT

Descobreix el poder de la teva respiració i transforma el teu benestar físic, mental i emocional. Hora: d’11 a 13 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

TERÀPIA QUÀNTICA GRUPAL

Explora la teva energia. Connecta amb el teu cos i ànima per harmonitzar freqüència i aconseguir equilibri. Amb Jess de @siqa. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

RUTES

RUTA DE LES MOLES FARINERES

La ruta de les moles farineres és un itinerari que va de la Cortinada a Ordino amb una durada aproximada de 3 hores en què la guia trasllada el visitant als segles XVII i XVIII per explicar per què a Ordino hi havia 23 moles farineres, com funcionaven, de qui eren i com arriben als nostres dies. Hora: 9.30 h. Església Sant Martí de la Cortinada. Ordino.