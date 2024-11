Més ‘Star Wars’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Simon Kinberg, reconegut per la seva tasca en pel·lícules com Deadpool & Wolverine i Logan, ha signat un acord amb Lucasfilm per escriure i produir una nova trilogia de l’univers d’Star Wars. Segons informa Deadline, aquest projecte se centrarà en una història completament nova dins la franquícia i Kinberg col·laborarà estretament amb la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, per al seu desenvolupament.

Kinberg no és aliè a la cèlebre saga galàctica. Anteriorment, ja havia participat com a productor executiu i guionista a la sèrie animada Star Wars Rebels, i també va exercir d’assessor a Star Wars: Episode VII – The Force Awakens el 2015. En aquest sentit, la seva experiència en la franquícia aporta una perspectiva valuosa per a la producció d’aquesta nova trilogia.

Des de l’estrena d’Star Wars: The Rise of Skywalker el 2019, que va concloure la saga original iniciada el 1977, Lucasfilm ha estat explorant noves direccions per a la franquícia. A més del projecte de Kinberg, l’estudi té en desenvolupament altres pel·lícules amb cineastes com ara James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi i Donald Glover. Aquests projectes busquen expandir l’univers d’Star Wars més enllà de les històries tradicionals.

Pel que fa a les pròximes estrenes, Disney ha programat el llançament de The Mandalorian & Grogu, dirigida per Jon Favreau i inspirada en la famosa sèrie de Disney+, per al 22 de maig del 2026. A més, hi ha dues pel·lícules, encara sense títol, programades per al desembre del 2026 i desembre del 2027, fet que indica un compromís continu de la multinacional de l’entreteniment amb l’expansió de l’univers cinematogràfic d’Star Wars.

La col·laboració de Kinberg amb Lucasfilm per a la nova trilogia representa un pas significatiu en l’evolució de la saga cinematogràfica, prometent oferir als fans noves històries i personatges.