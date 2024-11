Seqüela en suspens

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mentre James Gunn i Peter Safran continuen amb la reestructuració de l’univers cinematogràfic de DC, els fans d’Smallville han rebut una notícia descoratjadora: la sèrie no tindrà una seqüela en forma d’animació. DC i Warner Bros. han decidit no donar continuïtat a la sèrie que va portar Tom Welling a la fama com a jove Clark Kent, deixant el projecte en un llimb indefinit.

Fa mesos, van sorgir rumors sobre la possibilitat de reviure Smallville com a sèrie animada, una idea que va emocionar els seguidors de la ficció original i que comptava amb el suport del mateix Welling i del seu company de repartiment Michael Rosenbaum. Tanmateix, en una recent entrevista amb Screen Rant, Welling va revelar que la iniciativa està en punt mort. “Volem que funcioni i tiri endavant, però Warner Bros., simplement, no ens ha respost”, va assenyalar.

L’actor també va suggerir que aquesta falta de resposta podria deure’s a una qüestió de prioritats dins del nou univers de DC. Segons Welling, els esforços de DC Studios estan enfocats a crear una narrativa cohesionada en què Superman tindrà un paper central amb una nova visió cinematogràfica sota la direcció de James Gunn. Amb l’enfocament en aquesta pròxima versió de l’heroi, altres projectes menors han perdut rellevància.

La sèrie original, que va debutar el 2001, va ser pionera a mostrar els orígens de Superman durant la seva joventut, explorant no tan sols les seves habilitats, sinó també els desafiaments emocionals i morals d’un adolescent amb poders extraordinaris. Amb el temps, Smallville es va convertir en un fenomen de culte, sent una de les sèries de superherois amb més èxit de la televisió i acumulant una base de seguidors molt fidel.

En contrast amb la freda acollida que ha tingut Joker 2 en digital després de l’estrena als cinemes, Warner Bros. sembla ara prioritzar el seu ambiciós projecte de revitalització de DC sota la direcció de Gunn i Safran. Aquest nou enfocament, que inclou un univers cohesionat de cinema, televisió i animació, sembla haver deixat de banda projectes impulsats per la nostàlgia, com Smallville.

Tot i la negativa de Warner Bros., Welling no tanca definitivament la porta. “Tots ens portem bé, gaudim treballant junts i seria molt divertit si ho poguéssim fer”, va compartir. Encara que l’animació d’Smallville no compta actualment amb el suport de Warner, l’entusiasme del seu elenc i dels seguidors deixa oberta la possibilitat que, en algun moment, el projecte revisqui d’alguna manera, potser en plataformes independents o amb el suport de productors externs.