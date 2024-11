Les sèries del mes (i II)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

–Celeste, 14 de novembre a Movistar Plus+. La sèrie retrata una persecució al límit però amb l’IRPF, que recorda el cas Shakira amb la hisenda espanyola. L’actriu Carmen Machi es posa a la pell de Sara Santano, una inspectora d’Hisenda inflexible a la qual li ofereixen demostrar, quan gairebé és a punt de jubilar-se, que una gran estrella de la cançó llatina resideix a Espanya i ha de pagar els impostos al país. En sis episodis, el guionista Diego San José (Ocho apellidos vascos i Vota Juan) i la directora Elena Trapé (Las distancias) van desentranyant les incògnites d’aquest thriller, que no comèdia, amb l’aventura de la funcionària de l’Agència Tributària per arribar a tota la veritat sobre Celeste.

–El gran salto, 17 de novembre a Atresplayer. Óscar Casas, dirigit per Roger Gual, interpreta el campió olímpic Gervasio Deferr, el seu camí cap a l’èxit i també la seva caiguda als inferns, que el van allunyar de la família i els amics. Les llums i ombres d’una de les històries més apassionants de l’esport espanyol en cinc episodis.

–Dune: La Profecía, 18 de novembre a Max. Emily Watson i Olivia Williams interpreten les dues germanes Harkonnen, que lluiten contra les forces que amenacen el futur de la humanitat i estableixen una secta llegendària coneguda com les Bene Gesserit. L’esperada sèrie de ciència-ficció podrà seguir-se en els sis episodis que la conformen, i que s’estrenaran cada dilluns a partir del dia 18.

–Un hombre infiltrado, 21 de novembre a Netflix. Ted Danson és el protagonista d’aquest reboot televisiu de la pel·lícula El agente topo (2020). Un exprofessor de San Francisco s’embarca en una missió encoberta per intentar resoldre el misteri d’una relíquia familiar robada. La primera temporada consta de vuit lliuraments.

–Los años nuevos, 28 de novembre a Movistar Plus+. El director i guionista Rodrigo Sorogoyen relata en deu episodis una història sobre una parella i el pas del temps. Són deu anys en les seves vides, que el director narra servint-se de les nits de cap d’any dels personatges, que passen dels 30 als 40 anys. La sèrie, segons ha reconegut el cineasta, té molts elements personals: d’ell i de Sara Cano i Paula Fabra, amb les quals signa el guió. Els primers cinc capítols s’estrenen el dia 28 i els cinc restants el 12 de desembre.

–Senna, 29 de novembre a Netflix. Gabriel Leone interpreta el mític pilot de Fórmula 1 Ayrton Senna. Els sis episodis d’aquesta sèrie de ficció recorren els seus triomfs, alegries i també decepcions, fins a arribar al tràgic accident d’ara fa trenta anys a Imola (Itàlia).