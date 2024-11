Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Pots trobar-te completament en problemes sense cap raó en particular. Si no és així, atura't i examina la situació. És més que probable que qualsevol malestar emocional que sentis sigui degut, d'alguna manera, a la manca de llibertat personal. Potser no et sentis lliure emocionalment o sentis massa restricció mental. Potser necessites sortir de la teva situació actual del tot. Fes servir aquest dia per buscar maneres de sentir més independència al teu món.

Taure

Aquest és un bon moment perquè et puguis subscriure a una mena de revista o butlletí que et mantingui al corrent dels esdeveniments actuals i dels progressos en una àrea d'interès. La paraula del dia és “nou”. Mantingues la teva ment fresca amb notícies que despertin el teu interès i et donin la inspiració que necessitis per seguir lluitant pels objectius que has establert per a tu mateix/a.

Bessons

És probable que tingues el desig d'adoptar més responsabilitats i sens dubte tens la capacitat, així que què estàs esperant? Deixa d'esperar que algú prengui més una decisió. Quan els altres han deixat les discussions i dubtes sobre quina direcció prendre, tu ja hauràs recorregut quilòmetres i quilòmetres de carretera. El teu cor vol que prenguis una postura ferma i independent.

Cranc

Recorda que ningú et pot fer sentir inferior sense el teu consentiment. Podria semblar com si els altres estiguessin tractant de demostrar-te avui els seus coneixements sobre el món i la manera com s'ha de dirigir. No deixis que et convencin que els teus pensaments i les teues idees són menys vàlids que els d'ells. Alhora, és important per a tu tenir una mentalitat oberta i acceptar les idees dels altres.

Lleó

Si encara utilitzeu eines antiquades, ara és el moment d'actualitzar-se. Aprofita la tecnologia per fer les coses més ràpid. En poques paraules, pensa en maneres de ser més eficient. No dubtis a invertir en aquelles coses que t'ajudin a fer que la teva vida sigui més fàcil i més còmoda. El més probable és que el flux natural del dia us porti exactament on necessiteu anar.

Verge

Beu molta aigua per mantenir el teu sistema correctament hidratat. L'aigua és la part més important de la teva dieta, i el més probable és que no estiguis bevent prou. Estàs molt sensible avui així que cuidar-te és la millor cosa que pots fer. Si no, podries actuar de manera emocional i deixar-te manipular fàcilment. Distancia't de les persones que tractin de xuclar l'energia vital.

Balança

És probable que avui connectis amb algú de manera que gairebé puguis llegir els pensaments d'aquesta persona. Pots saber exactament el que aquesta persona dirà abans que ho digui. També pots descobrir que la teva ment està treballant tan ràpidament que quan algú estigui tractant de dir alguna cosa important, tu ja estiguis cinc passos per davant. Dóna-li un bon ús als teus dons.

Escorpí

És hora de guardar els teus sentiments més susceptibles i passar a alguna cosa nova. Deixa de treure vells àlbums de fotos i de plorar per les experiències passades. Només t'enfonsaràs en un bassal de llàgrimes del qual no en podràs sortir. En comptes d'això, aquest és un dia per mirar cap al futur i planificar noves experiències de què puguis gaudir amb la gent que estimes.

Sagitari

Deixa que el geni que portes dins teu surti a jugar. Pots sentir-te com una mena d'inventor que té idees boges que podrien ajudar a revolucionar el futur. Treu aquestes idees a la llum i observa quin tipus de resposta reps de la gent propera. Certs conceptes avantguardistes et poden interessar molt. Aquests són els que has de perseguir i als quals donar-ne seguiment si pots.

Capricornio

Pots sentir frustració quan la teva llista de tasques per al dia no sembli disminuir en absolut. És molt probable que això sigui degut a circumstàncies imprevistes i interrupcions inesperades que, bàsicament, no controles. No et molestis per coses que no pots canviar. Assegureu-vos de deixar més temps per fer les coses que vols, perquè les interrupcions seguiran durant tot el dia.

Aquari

A causa de la teva actitud adequada i de la teva perspectiva amb consciència social, normalment pots negar-te a donar suport a idees extravagants oa cridar l'atenció amb un vestit o pentinat inusual. Avui és un dia per ser un individu en tots els aspectes de la paraula. Demostra que ho ets fent una cosa inesperada que sacsegi la multitud. Fes-te destacar per sobre de la resta de la manera que et resulti més còmoda.

Peixos

No et sorprenguis si et renyen persones que estan molestes per la manera com estàs manejant certes coses a la teva vida. Molt probablement, les persones que et critiquen més són les que t'entenen menys. Probablement estan en una longitud d'ona completament diferent de la teva i no és la teva feina intentar canviar això, ni és la teva responsabilitat canviar la teva manera d'actuar per ells.