Les sèries del mes (I)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Los años nuevos, de Rodrigo Sorogoyen, amb l’original història d’una parella, Asalto al Banco Central, un thriller amb un espectacular atracament a Barcelona després del 23-F, i Celeste, amb la carismàtica Carmen Machi, són algunes de les estrenes de sèries a tenir en compte aquest mes de novembre.

–The Darkness, ja disponible a SkyShowtime. Protagonitzada per la nominada a un Oscar Lena Olin i dirigida pel nominat a dues estatuetes Lasse Hallström, aquesta sèrie policíaca evoca les novel·les de suspens de Ragnar Jónasson. Una agent d’homicidis, també a punt de la jubilació anticipada, investiga un assassinat mentre intenta superar els seus propis traumes personals. La ficció ja està disponible des de divendres passat.

–Como agua para chocolate, ja disponible a Max. Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril i Andrea Chaparro formen part de l’elenc d’aquesta nova adaptació, ara en format televisiu, de la novel·la de Laura Esquivel, estrenada diumenge passat a Max. La història d’un amor amb majúscules que s’enfronta al patró d’unes arrelades tradicions familiars. Sis capítols dirigits per Julián de Taviera i Analorena Pérezríos.

–Asalto al Banco Central, 8 de novembre a Netflix. Dirigida per Daniel Calparsoro i protagonitzada per Miguel Herrán, María Pedraza, Hovik Keuchkerian i l’andorrà Isak Férriz –alguns dels actors que van coincidir també a La casa de papel–, la història ens trasllada al 23 de maig del 1981 a Barcelona, només tres mesos després de l’intent de cop d’Estat del 23-F, quan onze encaputxats entren a la seu del Banc Central. Els atracadors retenen més de 200 ostatges i amenacen de matar-los si el govern espanyol no accedeix a alliberar el tinent coronel Tejero i tres responsables més de l’assalt al Congrés dels Diputats. El desenllaç, en els cinc episodis que formen aquesta minisèrie.