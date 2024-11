Buscant Lara Croft

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tomb Raider no va tenir sort en l’última adaptació cinematogràfica, protagonitzada per Alicia Vikander el 2018. Aquell reinici, que buscava consolidar la famosa arqueòloga a la pantalla gran, no va funcionar. De fet, la recepció entre el públic i la crítica no va ser l’esperada, i la seqüela es va cancel·lar després de la compra de MGM per part d’Amazon. El gegant de l’entreteniment, però, ha decidit agafar les regnes del projecte i està desenvolupant una nova sèrie d’acció real amb el suport de Phoebe Waller-Bridge al guió, que ja compta amb dues clares favorites per al paper de Lara Croft.

Segons informa Deadline, Sophie Turner es posiciona com la principal candidata per interpretar la cèlebre aventurera. L’actriu, coneguda per la seva interpretació de Sansa Stark a Game of Thrones, ha demostrat la seva capacitat per manejar la pressió durant les vuit temporades de la sèrie, i ha fet els primers passos en produccions de gran importància com ara X-Men: Dark Phoenix. Però no és l’única candidata.

Al costat d’ella, Lucy Boynton també es perfila com a opció. Boynton ha deixat empremta a la pantalla amb papers en títols com ara Assassinat a l’Orient Express, Bohemian Rhapsody o Barbie.

Totes dues actrius, que haurien participat en audicions dutes a terme en secret per la productora, són les favorites d’Amazon per a un projecte que neix com a part d’un important acord amb Crystal Dynamics, per la qual cosa la sèrie s’estrenarà en exclusiva a Prime Video. Fins al moment, se’n coneixen pocs detalls. Jennifer Salke, responsable d’Amazon MGM Studios, va dir fa uns mesos que l’aventura es desenvoluparà en esdeveniments d’“escala èpica” al llarg del planeta.