‘Daredevil’ reneix

Ha estat un camí molt llarg, però ja ha començat el compte enrere per a l’estrena de Daredevil: Born Again a Disney+. Només queden uns mesos perquè la versió de L’home sense por interpretada per Charlie Cox torni amb la seva pròpia sèrie televisiva. En concret, serà el 4 de març de 2025 quan s’estreni aquesta nova etapa a la plataforma, segons recull Variety.

L’anterior sèrie, titulada simplement Daredevil, va ser cancel·lada abruptament per Netflix el novembre de 2018, només un mes després de l’estrena de la tercera temporada. Va ser una decisió per motius empresarials, perquè en aquells dies, Disney ja estava preparant la seva pròpia plataforma de streaming, que llançaria l’any següent per acollir, entre altres títols de Marvel, diverses sèries que fins aleshores pertanyien a Netflix: Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher, The Defenders i l’esmentada Daredevil, la més aclamada de totes.

De fet, Marvel va insinuar des del primer moment que a Daredevil encara li esperaven “més aventures”. És a dir, que d’una manera o una altra el projecte seguiria endavant, tot i que no en Netflix. Tres anys després, Kevin Feige va confirmar que Charlie Cox era el Daredevil de l’Univers Cinematogràfic Marvel, la qual cosa va animar a l’actor britànic a fer campanya perquè Disney+ produís una quarta temporada de la sèrie. Els seus desitjos es van veure complerts el 2022, que va ser quan van sortir les primeres informacions que es produirien nous capítols.

Aleshores ja es donava per fet que tant el Daredevil de Cox com el Kingpin encarnat per Vincent D’Onofrio sortirien a Echo, l’spin-off de Hawkeye, com així va acabar ocorrent a principis de 2024. Amb tots dos ja introduïts en l’UCM de Disney+, ja només quedava posar data d’estrena a Daredevil: Born Again. Una cosa que no ha estat fàcil, perquè, a més, la sèrie ha patit retards i canvis en la producció.

En aquest retorn, Cox i D’Onofrio comptaran amb l’ajuda de Jon Bernthal, que torna al paper de Punisher. També reprenen els rols originals Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson) i Wilson Bethel (Poindexter). Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Jeremy Earl i Ayelet Zurer són algunes de les noves incorporacions.