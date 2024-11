Un adeu precipitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tercera i última temporada de Good Omens segueix endavant a Amazon Prime Video, però ho fa completament condicionada per les acusacions contra Neil Gaiman, coautor de la novel·la original i showrunner de la sèrie, per presumptes abusos sexuals.

Cal recordar que, a principis del passat mes de setembre, la plataforma va decidir paralitzar la producció dels nous capítols a causa d’aquest assumpte, el qual va portar Amazon MGM Studios a plantejar-se fins i tot “possibles canvis en la producció”, però sense que transcendís aleshores l’abast d’aquests canvis. Ara, un mes i mig després, Prime Video ha confirmat en què consistiran: Good Omens no acabarà amb una temporada pròpiament dita, sinó amb un únic capítol de 90 minuts de durada, tal com recull Variety.

Segons apunta el mitjà especialitzat, s’espera que el rodatge es reiniciï a principis de 2025 a Escòcia. A més, assenyala que Gaiman ha participat en l’escriptura del final de la sèrie protagonitzada per Michael Sheen i David Tennant, però també que no formarà part de la seva producció quan aquesta es reprengui. El nom de l’escriptor tampoc apareixerà en la llista de productors executius del l’esmentat episodi, l’últim de l’adaptació de la novel·la supervendes coescrita per Sir Terry Pratchett i el mateix Gaiman, i que al seu torn s’ha convertit en un dels títols més populars de Prime Video des de la seva estrena ara fa cinc anys.

Va ser el mes de juliol passat quan el portal Tortoise Media va publicar un reportatge on s’incloïen acusacions per part de dues dones. En concret, Gaiman va ser acusat d’abusar sexualment d’una jove de 18 anys l’any 2003, així com d’una altra de 23 anys el 2022, la qual treballava com a mainadera del seu fill en el domicili de l’escriptor a Nova Zelanda. Per la seva banda, l’autor ha negat cap comportament inapropiat o il·legal amb la primera dona. Pel que fa al segon cas, hi ha una investigació oberta al país oceànic.

Des d’aleshores, els diferents projectes audiovisuals basats en obres del fins ara venerat novel·lista s’han vist compromesos. Fa més d’un mes es va donar a conèixer que Disney havia aturat completament el desenvolupament de l’adaptació de El llibre del cementiri.

L’autor té un acord de llarga durada vigent amb Amazon MGM Studios que incloïa també la ficció Anansi Boys. Aquesta minisèrie va finalitzar l’enregistrament l’any 2022, moment en què es va iniciar una laboriosa postproducció. Actualment el projecte no té data d’estrena. Tampoc hi ha dates per llançar la temporada 2 de Sandman, una altra adaptació de l’artista en aquest cas a Netflix.