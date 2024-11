Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

La inspiració extreta dels darrers esdeveniments religiosos o espirituals et podria fer escriure relats de les teves experiències, potser amb la idea d'algun dia publicar-los. La teva concentració podria ser intensa, ja que avui escriure no pot ser només una cosa creativa, sinó terapèutica. També t'ajudarà a assistir a classes o tallers o simplement discutir el tema amb un amic. El coneixement és essencial.

Taure

S'ha de sentir especialment fort i saludable avui. És probable que l'impuls per fer exercici, especialment si ho fas en solitari ia l'aire lliure, t'ajudi a alliberar endorfines i per tant donar-te una injecció natural que podria portar a un nivell alt d'inspiració i intuïció. Quan hagis acabat, pot ser que sigui una bona idea seure en un parc, preferiblement a prop de l'aigua, cosa que et permeti relaxar-te. Medita i fes una ullada al teu interior.

Bessons

Avui, potser et trobes rebent estranys missatges telepàtics d'una amistat que viu a certa distància de tu. Una trucada telefònica pot revelar que aquesta persona acaba de rebre una bona notícia, i que estava pensant a trucar-te! Aquesta probablement no serà lúnica experiència extrasensorial que tinguis avui. El teu nivell d'intuïció és molt alt, així que prepara't per a alguns missatges psíquics inusualment forts.

Cranc

La inspiració creativa flueix lliurement avui en dia, cosa que us permet canalitzar-la de més d'una manera. Podríeu tenir l'oportunitat de guanyar una quantitat significativa fent alguna cosa artística. Es poden implicar estudis espirituals o metafísics. Això podria representar l'assoliment d'un objectiu a llarg termini que us heu estat esforçant per assolir i, per tant, tendiràs a emocionar-te bastant. Aquesta nit, surt i celebra el teu èxit amb els teus amics.

Lleó

En general prefereixes acostar-te als esdeveniments amb una actitud pràctica i científica, però avui sents molta intuïció i més consciència sobre altres mons, per la qual cosa podria ser difícil aferrar-te a la teva manera de pensar habitual. Alguns sentiments incòmodes que has tingut sobre els esdeveniments a les notícies podrien resultar ser exactes, la qual cosa podria ser una mica desconcertant. Recordeu que hi ha moltes coses a l'Univers que no es poden explicar mitjançant la lògica o la ciència!

Verge

Si has pensat en dedicar-te a l'estudi de l'astrologia, la numerologia, l'alquímia, les ciències ocultes o qualsevol altre, aquest és el dia per començar. L'adhesió científica als fets i les regles es combina amb una millora de les habilitats telepàtiques per aconseguir una habilitat creixent en aquests camps. Busca algun amic que comparteixi el teu interès i fes arranjaments per assistir a una classe o taller sobre els temes que et vinguin de gust més. Al final del dia la teva ment pot estar donant voltes!

Balança

Alguns somnis força intensos i vius podrien inspirar-te a emprendre algun estudi en profunditat d'un tema que t'interessi específicament. Això podria involucrar les arts, la filosofia o la metafísica. Plans de viatge a un dels grans centres espirituals del món, com Jerusalem, Glastonbury o Vrindavana, podrien estar a la teva ment com a resultat. El teu nivell intuïtiu és molt alt avui, així que sigui el que vulguis fer, reflexiona seriosament sobre això. Podria ser just el que necessites!

Escorpí

Les relacions amoroses adquireixen una aura de conte de fades, tipus de passió i sentit d'unitat associats amb Lancelot i Ginebra. Per tant, aquest hauria de ser un dia meravellós per tenir una vetllada íntima amb una parella romàntica. Et podries sentir tan en sintonia perquè diguin les mateixes paraules alhora. Gaudeix d´aquest sentiment meravellós, però no perdis de vista la realitat.

Sagitari

Avui podeu assistir a més d'una activitat de grup o esdeveniment social que tingui a veure amb assumptes espirituals o metafísics. El teu sentit de la intuïció és molt alt, i el teu nivell de comprensió és especialment agut. Per tant, els conceptes que poden ser confosos en altres moments pot semblar avui tan clars com el vidre. Pots formar llaços forts amb altres persones que també hi són presents, i és possible que facis plans per reunir-te amb ells de nou en el futur. Gaudeix!

Capricornio

El treball intel·lectual o artístic pot requerir una gran quantitat de temps. El teu nivell d'inspiració és alt i tens propensió a tenir moltes idees que els altres trobarien beneficioses. També ets capaç de detectar els pensaments i sentiments dels que t'envolten abans que ells mateixos en siguin conscients. Això no només augmenta el teu prestigi professional, sinó que et pot ajudar pel que fa a l'amor. Gaudeix del teu dia!

Aquari

L'estudi de la religió i els assumptes espirituals podria ser de particular interès per a tu avui. És probable que parlis dels teus coneixements i creences sobre aquests assumptes amb un amic proper, cosa que podria resultar força aclaridor per a tots dos. El que aprenguis resultarà ser artísticament inspirador, així que no et sorprenguis si et trobes passant algun temps escrivint els teus pensaments o convertint-los en imatges. No et limitis!

Peixos

El més probable és que avui la comunicació amb els altres es doni a un nivell subtil i no verbal. Quan soni el telèfon, és possible que ja sàpigues qui és a l'altra banda de la línia, fins i tot abans de veure el número provinent. També pots captar telepàticament els pensaments dels altres. Els llibres i articles sobre persones que han tingut experiències semblants poden augmentar la teva comprensió de la situació. No lluitis contra això! Deixa't portar pel corrent.