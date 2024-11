‘1992’ arriba a Netflix

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Netflix va anunciar ahir la data d’estrena de 1992, la primera minisèrie per a la plataforma amb la firma d’Álex de la Iglesia, i on també hi pren part el creador i guionista, guanyador de dos premis Goya, Jorge Guerricaechevarría. La ficció, que arribarà a la plataforma el pròxim 13 de desembre, ha revelat també les primeres imatges.

El nou thriller del director de Acción mutante o 800 balas girarà entorn d’uns misteriosos assassinats en els quals sempre es repeteix el mateix patró: totes les víctimes han estat cremades i al costat dels cossos apareix un ninot de Curro, la icònica mascota de la Expo’92 de Sevilla.

La minisèrie, dirigida pel realitzador basc, és una creació d’ell mateix juntament amb Guerricaechevarría, a partir del guió de Pablo Tébar i Jorge Valdano. Està protagonitzada per Fernando Valdivielso i Marian Álvarez en els papers principals, i completen el repartiment Paz Vega, Carlos Santos, Pablo Puyol, Darío Frías, Guillermo Barrientos, Gorka Lasaosa i Jaime Ordóñez. També cal destacar la presència de l’andorrana Maria Lanau.

Després de la mort del seu marit en una estranya explosió, Amparo (Marian Álvarez) comença a buscar respostes amb l’única ajuda de Richi (Fernando Valdivielso), un guàrdia de seguretat, expolicia i alcohòlic. Mentrestant, els crims se succeeixen, sempre amb unes mateixes pautes i un mateix guió, cosa que fa pensar inevitablement en l’actuació d’un assassí en sèrie.

Els creadors del projecte, Álex de la Iglesia i Jorge Guerricaechevarría, sumen més de dues dècades de fructífera col·laboració, amb llargmetratges que inclouen títols com El día de la bestia o Las brujas de Zugarramurdi. Aquest tàndem ha estat reconegut per la seva capacitat per combinar terror, humor negre, crítica social i sàtira política, un conjunt d’elements que l’espectador podrà trobar també en grans dosis a 1992.