Aries

Si has pensat en comprar una casa o en la compra de béns arrels, aquest és el dia per començar o per tancar el tracte, depenent de la teva situació. Les inversions en béns previstes en aquest moment han de continuar augmentant de manera constant en valor. No obstant això, assegura't que aquesta és la millor inversió per a tu abans de comprometre't a res. Si no, podries haver de quedar-te durant molt de temps amb una cosa que no t'agrada.

Taure

Un esdeveniment social festiu podria començar o consolidar una relació damor que podria durar molt de temps. Gent nova i interessant podria entrar a la teva vida, portant una conversa estimulant i informació útil. Algú a qui no has vist des de fa molt de temps podria aparèixer a escena i així tenir una feliç reunió. Un projecte en què has estat treballant, ja sigui personal o relacionat amb la feina, finalment es podria completar. Gaudeix del teu dia.

Bessons

Avui hauria d'estar experimentant un fort sentiment de satisfacció i alegria a la teva vida. Els assumptes de negocis i financers continuen anant bé, i la teva vida a casa sembla ser segura i estable. Podries estar pensant a invertir part dels teus recursos a casa teva. Les noves relacions romàntiques que comencin en aquest moment podrien durar molt de temps, així que assegura't que realment t'agrada la persona abans de comprometre't!

Cranc

Les transaccions comercials al teu voltant haurien de resultar assenyades i satisfactòries. Has de sentir seguretat financera en aquest moment, ja que els assumptes de carrera i diners continuen anant bé per a tu. El contacte amb amics, veïns i familiars ha de ser obert, agradable i honest. Les relacions de tota mena tendeixen a ser força estables. A la nit, fa una passejada llarga a prop de casa.

Lleó

Si t'agrada la jardineria o qualsevol altra forma de treball amb la terra, és molt probable que passis avui molt de temps fent-ho. Un amic o membre de la família et pot ajudar. És probable que tot allò plantat avui creixi i prosperi, així que no et preocupis per les llavors que no germinin. Tot i això, pots passar massa temps fent-ho. Treballa només fins que arribis a un cansament no extrem, després, deixa la feina, en cas contrari, potser cremes tota la teva energia.

Verge

Una comunicació càlida i amorosa podria arribar avui d'un vell amic o parella romàntica. Aquest podria ser el punt culminant del teu dia, sobretot perquè una carta o entrega que has estat esperant per molt de temps podria no venir. Un parent gran o veí pot trucar a la teva porta volent consell sobre alguna cosa. Els nens poden ser especialment inspiradors en aquest moment, ja que ets especialment en harmonia amb ells ara. Gaudeix!

Balança

Si heu estat pensant en crear un jardí, aquest és un gran dia per fer-ho, ja que tot el relacionat amb la terra que comenci avui és probable que prosperi. Els dubtes sobre la teva seguretat financera podrien estar a la teva ment. Probablement han sortit del no-res, ja que hi vas per bon camí. Tot i això, els teus dubtes poden servir a un propòsit ja que podrien inspirar-te a prendre mesures per assegurar-te que la teva situació es mantingui. Mans a l'obra!

Escorpí

Els familiars i amics es poden reunir per a una íntima reunió a casa teva o potser a casa d'un veí. En algun moment, espera una trucada telefònica emocionant. Has de sentir força seguretat en les relacions de tota mena, des de les associacions empresarials als amics íntims o parelles amoroses. La informació proporcionada per algú podria donar-te algunes idees quant a com arreglar casa teva d'una manera nova i diferent.

Sagitari

Un amic proper o un amant podria compartir un secret amb tu avui. Una persona gran pot ser part de les notícies, potser un autor o un polític en particular que admires. Podries sentir la inspiració per treballar en un projecte creatiu d'alguna mena, encara que el desavantatge podria ser que hi continuïs treballant durant massa temps i podries esgotar-te. Recordeu prendre descansos. Necessites relaxar-te una mica i recordar que t'has de prendre temps per menjar.

Capricornio

Algú a qui coneixes des de fa molt, però a qui no has vist en gaire temps de sobte podria tornar a escena. Aquesta persona podria assistir a un esdeveniment social o fins i tot visitar la teva família. Les amistats i els grups podrien donar suport ara i has de sentir molta seguretat amb ells. Aquest és un bon moment per inscriure's a classes, especialment les que tenen a veure amb les arts.

Aquari

Avui pots passar la major part del dia fora de casa amb la família o un grup d'amics. És possible que passis el dia a l'aire lliure, o que potser assisteixis a un concert o festival d'algun tipus. Aquest ha de ser un dia molt feliç, ja que és probable que et sentis especialment a prop dels que t'envolten. Les teves relacions semblen ser força segures, igual que la teva carrera i situació financera. Gaudeix del teu dia.

Peixos

Una classe, conferència o taller avui podria ser fascinant i estimulant per a tu. Els plans per viatjar a un estat distant oa un país estranger, potser en companyia d'amics o familiars, podrien confirmar-se, i això t'ha de fer sentir molt bé! Les teves relacions semblen càlides, solidàries i estables, fins i tot aquelles amb gent que viu lluny de tu. Diverteix-te!