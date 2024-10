Explotant un gran èxit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El juego del calamar tornarà a Netflix amb la segona temporada, que s’estrenarà el pròxim 26 de desembre. Però, a més, l’univers creat per Hwang Dong-hyuk s’expandirà amb una nova sèrie en anglès. Segons Deadline, el reconegut realitzador David Fincher està treballant en la ficció. El mitjà posa en relleu que aquest serà el projecte principal del director durant 2025.

Aquesta nova sèrie seria el primer spin-off de ficció de Squid Game, tot i que no la primera producció derivada del fenomen sud-coreà. Cal recordar que l’any passat es va estrenar El juego del calamar: El desafío, un programa de telerealitat que recreava els jocs de la sèrie original amb participants reals.

Fincher té un contracte amb Netflix i des de fa mesos se l’havia vinculat a la saga, amb rumors que apuntaven que podria dirigir una pel·lícula. En les últimes setmanes s’ha anat coneixent que en realitat es tracta d’una sèrie. Al marge de la participació de Fincher, no es coneixen detalls del projecte, tot que Deadline diu que “probablement estarà ambientat als EUA” i que el guió serà de Dennis Kelly.

Si aquest spin-off arriba a bon terme, podria canviar la trajectòria de l’univers Squid Game. Se sap que la sèrie matriu conclourà amb la temporada 3. Però és possible que els jocs surtin de Corea del Sud i continuïn celebrant-se a tot el món, de manera l’spin-off podria presentar el macabre concurs en una altra localització i amb nous personatges.

L’últim llargmetratge de Fincher és The Killer, cinta de 2023 protagonitzada per Michael Fassbender. El director ha estat un dels talents destacats de Netflix des que va participar en House of Cards. També està darrere de Mindhunter i va ser productor executiu de Love, Death and Robots.