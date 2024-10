Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Aquest podria ser un dia molt ocupat. Algú proper a tu pot demanar consell sobre com manejar els teus recursos, potser a causa dels èxits que has tingut en el passat. Això pot trigar més temps del que havies planejat, però t'agrada ajudar el teu amic. La informació rebuda de la televisió o els diaris podria portar un nou interès a la teva vida i empènyer-te a fer una investigació sobre el tema.

Taure

Els esdeveniments socials, probablement relacionats amb la família, podrien requerir una gran quantitat de temps. Potser hi involucren sortides, potser als parcs i altres àrees recreatives. En gaudiràs, però la teva ment pot estar en altres assumptes, possiblement projectes en què t'has involucrat. Podrien sorgir algunes converses estimulants amb algú proper a tu. Al final del dia, la teva ment pot estar anant a milers de quilòmetres per hora. Assegureu-vos de fer una mica d'exercici perquè pugueu dormir.

Bessons

Casa teva avui podria ser un punt de reunió, amb un munt de gent anant i venint, i una gran quantitat d'activitats que tenen lloc dins de la pròpia casa. El telèfon podria no deixar de sonar. Podries preguntar-te si el teu seny es mantindrà intacte, però ho aconseguiràs. El problema és que hi podria haver tanta estimulació que t'impedeixi dormir. Surt a fer una passejada abans d'anar-te'n al llit.

Cranc

Aquest probablement serà un dia força atrafegat i caòtic. Podries trobar-te passant molt de temps fora de casa. Potser has de fer un munt de tasques i veure unes quantes persones. Un amic et pot acompanyar. Podria ser necessari fer trucades telefòniques per tal de fer arranjaments per a esdeveniments futurs i algú podria trucar-te i prendre molt del teu temps simplement per xerrar. Pren-te el teu temps.

Lleó

Avui hauries d'estar sentint molta energia, tant físicament com mentalment, i és molt probable que sentis ànsies per realitzar alguna activitat física. Realitza una sessió d'exercicis si tens temps o fa una passejada si no ho fas. Una gran quantitat del teu temps és probable que la passis treballant en tasques desafiadores que mantinguin la teva ment activa. Has de sentir molta excitació a la nit. Relaxa't prenent una copa de vi i veient la teva pel·lícula preferida.

Verge

Una gran quantitat d'energia física i mental podria ser canalitzada avui en projectes artístics d'alguna mena. La teva intuïció està funcionant força bé, de manera que podries saber instintivament el que els teus amics, amant i nens senten abans que t'ho diguin. També pot ser que també ressorgeixi una gran quantitat de les teves preocupacions. Hauràs de descansar una mica. Vés-te a fer exercici i després assisteix a un concert o esdeveniment esportiu. Et mereixes una mica de diversió!

Balança

Cert paperassa avorrit pel que fa a diners que és possible que hagis estat posposant podria haver de ser executat avui. Les factures s'han de pagar, els dipòsits s'han de posar al banc i els nous comptes s'han d'obrir. Pots passar algun temps formulant plans nous per al futur. Això probablement que ocupi molt del teu temps, però encara en tindràs prou perquè puguis anar de compres i fer unes quantes compres necessàries. Els teus amics et podrien acompanyar. Gaudeix!

Escorpí

El teu nivell d'energia física i mental hauria de ser avui molt alt, i per això podries sentir inquietud tot el matí. Com a resultat, és possible que passis la tarda de compres, fent visites o assistint a classes o conferències. Podrien tenir lloc algunes discussions estimulants. En algun punt, potser et trobis admirant un parc o jardí. No tractis de fer massa i gaudeix del teu dia.

Sagitari

El teu nivell d'imaginació i d'inspiració ha d'estar operant a un nivell molt alt avui, així que si has planejat començar un nou projecte artístic, aquest és el dia per fer-ho. També és probable que sentis força intuïció, així que no et sorprenguis si descobreixes que sintonitzes amb els pensaments, sentiments, necessitats i desitjos dels altres, fins i tot els desconeguts. La teva ment superior és molt a prop de la teva ment conscient. Aprofita't tot el que puguis!

Capricornio

Un grup del qual ets part et pot demanar que tinguis cura d'algunes tasques. Això pot implicar fer trucades telefòniques, fer tasques o ambdues coses. La teva energia i entusiasme són grans, per la qual cosa aquest és un bon dia per demostrar com n'és de valuós la feina i l'eficient que ets. Tot i això, assegura't de no fer gaire. No podràs ajudar ningú si t'esgotes.

Aquari

Projectes importants, ja siguin relacionats amb la feina o personals, poden necessitar ser completats avui per tal de complir amb un termini o una promesa. Això podria requerir un gran esforç mental i físic de la teva part, cosa que podria resultar una mica estressant. No obstant, altres podrien donar-te un cop de mà. És molt important que recordis que has de mantenir el teu ritme. Si treballes quan hi ha esgotament, és possible que no t'agradi el resultat.

Peixos

Unes vacances molt merescudes es podrien veure a l'horitzó. L'estudi de llibres de viatges podria estar a la teva agenda avui. Podries passar gran part del teu dia fent els arranjaments necessaris, fent trucades telefòniques, completant la paperassa i fent tasques. Potser has de pensar en la cura de les mascotes o plantes durant la teva absència. L'entusiasme i l'emoció són grans. Tens molt a esperar, així que surt a celebrar! Diverteix-te!