Intriga assegurada

El canal de televisió nord-americà Showtime acaba de confirmar per al 29 de novembre vinent l’estrena, als Estats Units i a través de Paramount+, de The Agency, una de les sèries més esperades de l’any dins del gènere d’espionatge. Protagonitzada per Michael Fassbender, Richard Gere i Jeffrey Wright, la ficció promet submergir els espectadors en un món complex i emocionant d’intrigues internacionals, amor i traïcions. A manca de confirmació oficial, s’espera que la producció arribi al mercat europeu en la mateixa data, o com a molt tard en els dies posteriors a l’estrena, a la plataforma SkyShowtime.

The Agency segueix la història de Martian (interpretat per Fassbender), un agent encobert de la CIA que és cridat a tornar a Londres després de viure durant anys sota una identitat falsa. El retrobament amb un antic amor complica la seva missió, que crea un conflicte entre els seus sentiments i el deure que té com a agent. A mesura que la trama es desenvolupa, Martian es veurà atrapat en un perillós joc d’espionatge global.

Al costat de Fassbender, Richard Gere interpreta Bosko, el cap de la base de la CIA a Londres, mentre que Jeffrey Wright dona vida a Henry, el director d’operacions de l’agència i mentor de Martian. El repartiment es completa amb figures de gran prestigi com Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston i Hugh Bonneville –el fitxatge del qual es va conèixer fa tot just uns dies–, que aporten encara més profunditat a aquesta història carregada de tensió i drama.

La sèrie és una adaptació de la reeixida producció francesa de cinc temporades Le Bureau des Légendes, considerada una de les millors sèries internacionals de la darrera dècada. Amb la producció executiva de George Clooney i Grant Heslov, s’espera que The Agency es converteixi en un referent dins dels thrillers d’espionatge moderns.