Més humor negre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot el que creen els germans Caballero triomfa, i així ho han demostrat amb La que se avecina o Machos alfa i amb la funerària més desastrosa i còmica del món, Muertos S.L., que tornarà aviat amb una segona temporada mentre acaben de rodar la tercera.

“Estem exultants de tornar al tanatori per continuar explicant la vida d’aquestes persones meravellosament grises. És una fita arribar a una nova temporada en una plataforma, això sempre cal celebrar-ho”, ha assenyalat el seu creador i director Alberto Caballero en la presentació en el marc South International Series Festival de Cadis sobre la ficció de Movistar Plus+, que arribarà de nou el 2025 a la plataforma.

La seva germana, Laura Caballero, ha afirmat que afronten aquesta nova entrega amb “gran felicitat”. “És segurament una de les sèries més divertides de rodar que existeixen en el planeta, i la menys assajada també. Tota la gravació va anar superrodada. És una sèrie molt ràpida, ja que tenim un decorat 360, i els actors estan en un punt en el qual tenen completament agafat el personatge i es troben molt relaxats, per la qual cosa ara cal controlar pràcticament més els riures que els tons”, ha destacat.

Laura Caballero també ha explicat que en la primera temporada, en haver de presentar els personatges, la trama “era una mica més lenta”, però que a partir del tercer capítol “t’enganxaves sense dubtar”. No obstant això, amb aquesta segona, en conèixer ja totes les dades, l’espectador “entrarà de ple en una hilarant narració”.

La ficció, de sis episodis de trenta minuts de durada, que va ser renovada per una tercera tanda abans fins i tot d’estrenar-se la segona, mantindrà el gruix del seu elenc encapçalat per Carlos Areces, al costat d’Adriana Torrebejano, Salva Reina, Amaia Salamanca, Gerald B. Fillmore i Roque Ruiz, entre altres.

“Estem profundament agraïts a Alberto i Laura Caballero per confiar en nosaltres amb aquesta sèrie que s’ha consolidat com una de les comèdies de referència. La sèrie continua evolucionant sense perdre la seva essència coral, i el to de comèdia que ens ofereixen els germans Caballero afegeix una riquesa única a la nostra oferta de ficció”, ha assegurat Susana Herreras, productora executiva de Movistar Plus+.

En aquesta segona temporada, Dámaso vol saber si és un Torregrosa, però necessita proves concloents per a l’exhumació. Mentrestant, continua bregant amb les extravagants idees de Chemi, el lideratge de Nieves i accentuant la seva picabaralla amb Vanesa.