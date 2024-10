Comiat a judici

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cas de Gina Carano contra Disney pel seu acomiadament de The Mandalorian acabarà en judici. De fet, ja hi ha data perquè se celebri: el 29 de setembre de 2025. Segons apunta Deadline, només un “acord milionari” podria impedir-ho després de la nova victòria judicial de l’actriu i experta en arts marcials mixtes.

Fa uns mesos, la justícia dels EUA va rebutjar la petició de Disney de desestimar la demanda que havia interposat Carano per presumpta discriminació sexual i acomiadament improcedent. I ara, la jutge federal que porta el cas també ha denegat el desig de Disney que se suspengués el procediment i s’interposés un recurs interlocutori. “Havent considerat les presentacions de les parts, la legislació pertinent i l’expedient d’aquest cas, el Tribunal denega la moció”, diu l’escrit de la jutge Sherilyn Peace Garnett.

La decisió posa en marxa el compte enrere cap al judici i obre un nou escenari per a la defensa de Carano, ja que en avançar en la presentació de proves, l’actriu i els seus advocats podran saber com Disney va gestar el seu acomiadament fa tres anys.

En aquells dies, Carano estava en auge gràcies al paper de Cara Dune en la reeixida sèrie, però la companyia va decidir prescindir dels seus serveis per fer comentaris en els quals qüestionava la derrota electoral de Donald Trump enfront de Joe Biden, i també per ironitzar sobre l’existència del coronavirus. No obstant això, va ser una publicació a TikTok, en la qual comparava la persecució dels jueus a l’Alemanya nazi amb l’odi cap als republicans als Estats Units, la que va accelerar l’acomiadament. En tot just unes hores, Lucasfilm va anunciar que no continuaria comptant amb ella pels seus “aberrants comentaris”. De la mateixa manera, la seva agència de representació, UTA, se’n va desvincular.

L’acomiadament va acabar convertint Carano en un símbol per als seguidors de Trump. De fet, el mes de febrer passat, quan finalment va decidir demandar Disney, ho va fer amb el suport d’Elon Musk.

Si se celebra el judici, la companyia mantindrà el que ja va defensar durant les peticions de desestimació. És a dir, que “trivialitzar l’Holocaust comparant les crítiques als conservadors amb l’anihilació de milions de jueus” va ser “la gota que va fer vessar el got per a Disney” i el que els va portar a l’acomiadament.

La defensa de la intèrpret, per part seva, insistirà en el que ha dit durant aquest procés: que Carano va ser “discriminada” per les seves “creences polítiques personals” i “sotmesa a un tracte dispar respecte als seus coprotagonistes masculins en una situació similar”.