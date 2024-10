Torna ‘Severance’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Apple TV+ ha confirmat el retorn d’una de les sèries més destacades i esperades, Separación (Severance), que va captivar tant la crítica com els espectadors quan es va estrenar el 2022. La segona temporada d’aquest thriller distòpic, creat per Dan Erickson i dirigit per Ben Stiller, arribarà a la plataforma el 17 de gener dle 2025 i s’aniran oferint episodis setmanalment cada divendres fins al 21 de març, quan es completarà la tanda, que consta de 10 capítols.

La trama de Separación es basa en un concepte inquietant i original: a l’empresa Lumon Industries els empleats han acceptat sotmetre’s a un procediment quirúrgic que separa els records professionals dels personals. Això vol dir que, quan treballen, no recorden res de la seva vida fora de l’oficina, i viceversa. Aquesta aparent solució per a la conciliació laboral es complica quan el protagonista, Mark, interpretat per Adam Scott, comença a qüestionar la veritable naturalesa de la seva feina i el misteri que s’amaga darrere d’aquesta separació.

La segona temporada promet intensificar els esdeveniments, mostrant les greus conseqüències d’alterar la frontera entre les dues vides dels treballadors. El teaser llançat per Apple TV+ ofereix un primer tast del que vindrà, amb imatges de Mark, visiblement afectat, explorant els passadissos freds i asfixiants de Lumon, fins que es troba amb un nou grup de treballadors que li donen una misteriosa benvinguda.

El repartiment original torna amb força: a més d’Adam Scott, continuen les estrelles John Turturro, Christopher Walken i Patricia Arquette, la qual cosa garanteix una continuïtat en l’estil i l’atmosfera que tant va destacar a la primera temporada. A més, aquesta segona entrega incorporarà nous personatges interpretats per actors de renom com Gwendoline Christie, Bob Balaban i Merritt Wever.