Aries

Un nou i atractiu interès pot haver capturat la teva imaginació. Podries tenir dificultats per pensar en moltes altres coses, així que podria ser una bona idea tractar de trobar maneres més beneficioses de perseguir aquest tema. Les teves habilitats per a l'estudi en profunditat es veuen reforçades per la intuïció, i per això la lectura podria resultar especialment beneficiosa en aquests moments.

Taure

Avui podeu girar la vostra atenció cap al descobriment de noves maneres d'avançar econòmicament. És probable que siguis més conscients del que és habitual del teu poder interior. Llegir sobre diverses possibilitats podria ser aclaridor, especialment perquè et sents particularment capaç avui i per tant més capaç de concentrar-te en el millor mètode per a tu.

Bessons

Els esdeveniments, tant en els àmbits personal i públic, podrien donar-te un sentit nou i inesperat de poder sobre el teu propi destí. Potser el treball dur ha donat els seus fruits a la promoció professional i econòmica. El suport i l'alè d'amics i familiars és probable que us inciti a aconseguir èxits posteriors, sobretot a les àrees que requereixen lideratge.

Cranc

Els visitants que tinguis podrien compartir històries d'experiències estranyes, potser somnis intensos i vius, visions o potser premonicions que han esdevingut realitat. Això podria provocar una reflexió profunda, que et faci reflexionar sobre experiències semblants pròpies. Podria ser una bona idea, per a tu i els teus amics, assistir a algunes classes o tallers sobre desenvolupament psíquic.

Lleó

Avui podries començar una nova relació romàntica o podries experimentar una nova sensació d'unitat i compromís dins d'una de ja existent. Sigui el que sigui, la relació pot arribar a ser molt intensa, així que assegura't que tu i la teva parella fan l'esforç per donar-li a l'altre força espai. Els llaços poderosos poden donar lloc a una gran fortalesa com a parella, però també poden lligar i constrenyir cada part si no se'ls permet créixer i desenvolupar-se com a individus.

Verge

Avui és molt probable que us sentiu particularment en forma i saludable i capaç d'assumir la més monumental de les tasques. Per tant, podries decidir netejar el soterrani o netejar totes les males herbes del jardí. Aneu amb compte amb el ritme! Aquestes coses s'han de fer, però no totes alhora. És igual d'important que et diverteixis com que treballis.

Balança

Una conversa intensa amb un amic proper o parella sentimental podria acostar-te a aquesta persona. És probable que comparteixin una sèrie d'objectius, i que les discussions portin a veure com podrien treballar junts per tal de fer aquestes fites.

Escorpí

Les discussions amb altres podrien resultar en nous plans i oportunitats per avançar en qualsevol nivell que vulguis: professional, financer o social. Recursos interns de què potser no eres conscient abans poden sortir a la llum. També pots decidir fer ús d'habilitats creatives que han estat sense explotar durant un temps. Pensa-hi amb compte durant el proper parell de mesos.

Sagitari

Les teves circumstàncies vitals poden haver canviat tant en els darrers mesos que podries estar en una situació totalment diferent de qualsevol situació anterior. L'èxit i la bona fortuna han ajudat a millorar la imatge que tens de tu mateix i els negocis i assumptes de diners haurien d'anar bé. Avui hauries de fer una pausa per prendre't un temps per avaluar la situació i decidir en quina direcció v

Capricornio

És possible que hagis preferit no reconèixer les teves pròpies habilitats psíquiques al passat, però avui podrien resultar impossibles d'ignorar. Les visions, premonicions i missatges telepàtics d'altres podrien esclatar a la teva ment durant tot el dia. Això no ha de ser entès com una cosa estranya, sinó més aviat s'ha de considerar una font d'energia interna.

Aquari

La realització recent d'una o diverses metes a llarg termini pot causar que avui et prenguis una pausa i consideris cap al que apuntaràs en el futur. No tinguis por de tenir més ambició que abans, perquè has adquirit un poder interior que et fa més confiança i una forta creença en tu mateix/a.

Peixos

Els recents avenços professionals poden fer que et preguntis cap a on anar després. Podries estar pensant en prendre una mica de temps lliure per viatjar o potser avançar a la teva educació. No és probable que vulguis adormir-te als llorers.