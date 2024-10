Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

L'estrès de qualsevol pressió a la feina que hagis estat experimentant pot fer-te sentir una mica de malaltia. Tot i això, és probable que no vulguis prendre't un descans perquè et preocupa massa acabar en el moment oportú el que estàs fent. És important recordar que no acabaràs res en absolut si arribes a aquest grau de cansament. Mou-te lentament i de manera constant, pren-te el teu temps per relaxar-te una mica, i tot serà més fàcil del que penses.

Taure

Els blocs i els obstacles que puguis haver trobat en relació als teus projectes poden fer-te dubtar si tens el que es necessita per fer-los. Això està bé, però no et deixis atrapar pels dubtes a les teves habilitats. Fa un pas enrere, tingues objectivitat i elabora maneres més pràctiques i eficients per superar els obstacles i assolir els resultats que desitges. No deixis que les teves inseguretats obtinguin el millor de tu.

Bessons

Encara que gairebé tot a la teva vida sembla anar bé, avui podries trobar-te en una mena d'estat de pànic. És possible que tinguis un atac temporal de por que la teva sort no durarà. Això no obstant, això és més probable que sigui a causa de l'esclat de les teves profundes inseguretats. No et preocupis massa per això i no paris atenció als dubtes expressats per altres. Creu en tu mateix/a, segueix treballant de valent i continua endavant.

Cranc

Avui pot ser que no t'expliquis com procedir amb una tasca o projecte en què t'has involucrat. Pot haver-hi diverses opcions obertes per a tu, totes viables, cosa que podria resultar confús. Si totes les opcions són eficients i pràctiques, no acabis sobre la teva decisió. Llança una moneda si cal! Lèxit és molt possible si no testresses en el procés.

Lleó

Alguna cosa pot estar molestant un familiar, i aquesta persona no sembla disposada a parlar-ne. La teva intuïció sembla estar bloquejada temporalment, per la qual cosa no pots resoldre'l per tu mateix/a. No ho intentis perquè és probable que estigui enterrat massa profundament dins de l'altra persona. Deixa clar que ets allà si és necessari i després permet que aquesta persona prengui les seves pròpies decisions. No deixis que aquesta situació et faci dubtar de la necessitat i respecte per tu.

Verge

Avui pots sentir com si estiguessis vivint entre tenebres. Algunes notícies interessants, però desconcertants et poden arribar avui. Pot ser que sigui informació d'una naturalesa tan estranya que et sigui difícil d'acceptar, però el seu origen podria ser més fiable. Les converses amb els altres poden semblar vagues i incertes, ja que els que t'envolten no se senten realment comunicatius. És possible que hagis de dependre de la intuïció per comprendre com se senten.

Balança

Les premonicions inesperades i els sentiments viscerals poden resultar massa forts per a la comoditat, sobretot davant de propers esdeveniments que no siguin molt agradables. Aquests sentiments t'arriben no per preocupar-te o causar-te malestar sinó per donar-te pistes sobre com fer-hi front a les possibilitats. També podries haver de bregar amb la teva pròpia manca de confiança. No cedeixis, fes el que puguis i assegura'n un resultat positiu. Recordeu que és possible convertir la palla en or!

Escorpí

Un dels objectius en què has estat treballant durant molt de temps i en què has posat un munt d'esperança i confiança, de sobte pot semblar dubtós avui. Això no vol dir de cap manera que sigui una causa perduda. Només vol dir que, per ara, simplement has de treballar una mica més dur i reconstruir la teva fe. Demà els teus dubtes podrien ser una cosa del passat. Treballa dur i aguanta.

Sagitari

Un soci o col·lega podria estar passant per alguns canvis en aquest moment, fent que et preguntis si tens un futur amb aquesta persona. Podria semblar que estàs avançant mentre aquesta persona s'està quedant enrere. Això podria ser només una condició temporal, així que vés amb compte amb treure conclusions precipitades en aquest moment. Ofereix la teva ajuda i fes el que puguis, i després deixa que aquesta persona solucioni les coses. Això pot passar en pocs dies.

Capricornio

En aquest moment és possible que estiguis en una situació en què tendis a dubtar de conceptes i actituds que has acceptat tota la vida. En general, tendeixes a ser una persona orientada al servei, i avui és possible que vulguis ajudar algú proper a tu. No obstant això, aquesta persona pot haver enterrat profundament qüestions que només pot tractar, per la qual cosa podria donar l'aparença de ser algú desagraït. Tingues la seguretat que aquest no és el cas.

Aquari

Els somnis i les visions poden donar lloc al desig de fer alguna cosa creativa avui. Idees per a nous projectes artístics podrien estar entrant i sortint del cap tot el dia, i és possible entrar en pànic i dubtar que alguna vegada vas tenir el temps per fer alguna de les teves idees realitat. En aquest moment, només pots escriure tot el que se't vingui al capdavant d'acord amb les teves preferències. Després, dedica't per torns a cadascun.

Peixos

Els èxits de les darreres setmanes, juntament amb un augment de diners, podrien donar lloc al desig de millorar la teva situació vital. És possible que tinguis dubtes, però, quant a la millor manera de fer-ho. T'hauries de mudar o simplement remodelar la teva llar? Mudar-te a prop oa una àrea diferent? El millor és simplement fer una llista de pros i contres de cada opció i després considerar acuradament totes. No t'has de decidir ara mateix.