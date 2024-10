Canvi de registre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Apple TV+ estrena avui la minisèrie Before, un intens thriller psicològic protagonitzat per Billy Crystal. Aquesta producció marca el retorn de Crystal a la televisió en un paper dramàtic, allunyant-se de l’habitual registre còmic. La sèrie, de deu episodis i creada per Sarah Thorp, explora temes com la pèrdua, el trauma i les connexions misterioses, jugant amb el suspens i els fenomens sobrenaturals.

Before narra la història d’Eli Adler (Crystal), un psiquiatre infantil que intenta refer la seva vida després de la mort sobtada i tràgica de la seva dona, Lynn, interpretada per Judith Light. Eli, devastat per aquesta pèrdua, comença a trobar sentit en la seva feina ajudant infants amb problemes emocionals. Però la seva vida fa un gir quan coneix Noah, un nen que sembla estar profundament connectat amb el seu passat. El petit no només desperta records dolorosos, sinó que també planteja preguntes sobre esdeveniments del passat d’Eli que han estat enterrats durant anys.

A mesura que la sèrie avança, la relació entre tots dos esdevé més complexa i carregada de tensió psicològica. Eli, que està enfrontant-se als seus propis dimonis interns, comença a sospitar que Noah pot tenir informació sobre fets que només ell coneix. Aquest misteriós vincle es complica fins al punt que s’acaba jugant amb la fina línia entre la veritat i la paranoia.

La sèrie està dirigida per Adam Bernstein i Jet Wilkinson, i el mateix Billy Crystal també hi participa com a productor executiu al costat de grans noms com Eric Roth, guanyador de l’Oscar. Aquesta és la primera vegada que Crystal s’endinsa en un projecte d’aquest tipus, que ja ha captivat la crítica per una interpretació que contrasta amb la seva llarga trajectòria com a actor còmic.