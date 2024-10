Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Les noves idees que has estat estudiant durant els darrers dies podrien haver fet girar la teva ment en una direcció diferent. Per tant, t'allunyes dels conceptes que has acceptat sempre cap a altres idees que potser acabis d'aprendre. Això podria donar lloc a projectes propis, potser relacionats amb l'escriptura o la parla. La comunicació oberta i honesta amb un amant podria donar lloc a una vetllada íntima junts. Espera una mica de conversa intensa, entre altres coses!

Taure

La teva ment lògica podria tractar de donar un sentit racional a les estranyes idees metafísiques que sorgeixen dins i fora del teu cap avui. Algunes podrien ser conclusions extretes de llibres que has estat llegint, però d'altres podrien ser en realitat missatges des de l'altra banda. Anota qualsevol idea que tinguis. Poden no semblar lògiques, però marcaran la diferència a la teva vida. A la nit, discuteix aquestes idees amb la teva parella.

Bessons

És probable que sorgeixi una sensació d'intimitat creixent amb una amistat propera o parella a partir d'interessos mutus. Fins i tot poden discutir fer un llarg viatge junts, potser a un estat o país estranger llunyà. Aquest no és el moment per contenir-se o anar massa cautelament. La teva vida va pel bon camí. Si vols anar-te'n amb aquesta persona, endavant. A la nit, reuneix-te amb el teu nou amant!

Cranc

Una atracción romántica poderosa podría conducir a la inspiración creativa o artística. Hoy debes sentir una pasión especial y probablemente se extenderá no sólo a tus relaciones, sino también a tu trabajo. Cualquier cosa que produzcas creativamente es probable que contenga tanta inspiración que te impresione incluso a ti. El trabajo realizado debe atraer la atención favorable de tus superiores. Te sientes especialmente sexi. ¡Vístete con elegancia y a ver qué pasa!

Lleó

Un projecte iniciat per un grup de què ets part podria mantenir-te molt ocupat/da avui. Potser has de passar molt de temps al telèfon o anar a biblioteques i llibreries per obtenir informació. Un amic proper o una parella pot decidir acompanyar-te. És probable que tinguis conviccions molt fortes sobre el que fas, així que espera un dia molt gratificant. Passa la nit amb algú proper.

Verge

Avui podrien creuar-se en el teu camí noves idees i conceptes sobre la manera com portes endavant la teva vida, cosa que podria causar una mica de commoció en el teu sistema de valors. Potser decideixes llançar-te a una professió que mai abans havies considerat. Alguns llibres relacionats amb aquest nou tema o fins i tot alguns amics podrien brindar-te el suport i el valor que necessites per fer el gran pas. És important que segueixis el teu cor en aquest moment. Llança't!

Balança

Les activitats de grup i els esdeveniments socials estimularan avui les passions. Coneixeràs molta gent nova, assumir nous projectes interessants i, si no ho has fet ja, fins i tot pots enamorar-te. Una sèrie de idees fascinants intercanviades en aquests esdeveniments podria impulsar-te cap a un nou curs d'estudi. Les associacions de tota mena conformen avui una possibilitat forta de tenir èxit. A la nit, ves a sopar amb els teus nous amics.

Escorpí

Alguns dels projectes que requereixen una gran quantitat de reflexió, en què pots haver estat treballant durant molt de temps, es poden completar avui. Els teus esforços seran sens dubte apreciats per aquelles persones que importen i, fins i tot, podries rebre un reconeixement públic d'algun tipus. Un augment d'ingressos podria estar just a l'horitzó. Has treballat de valent per estar on ets i no et pots culpar si et pegues un copet a l'espatlla. Mans a l'obra!

Sagitari

La inspiració provinent d'altres llocs i altres cultures poden dirigir les passions cap a un nou projecte creatiu d'algun tipus. La teva ment és ràpida i enginyosa i la teva energia alta pel que és probable que tinguis un dia atrafegat. També podries estar sentint especialment sexi i amb desitjos de compartir tot el que has estat fent amb una parella amorosa. Concerta una cita candent si és possible, i després assegura't de veure't el millor possible. Gaudeix-ne!

Capricornio

Algunes imatges derivades de somnis o visions podrien servir d'inspiració per a idees per redecorar casa teva. Pots passar algun temps fullejant llibres per tal de trobar maneres de posar les teves idees a treballar. Després podràs abraçar la tasca amb passió. Parlant de passió, el sexe i el romanç ocupen força la teva ment en aquest moment. Aconsegueix que el teu amant t'ajudi amb la feina. Això podria proporcionar-te conseqüències força agradables.

Aquari

Els plans per a esdeveniments socials que tinguin lloc al vostre veïnat podrien tenir-te avui molt de temps al telèfon. O potser vagis a la interlocutòria d'aquí cap allà, atenent diverses tasques. Això podria tenir a veure amb temes mèdics. Sigui el que sigui, et sents especialment fort sobre això. Una parella amorosa actual o potencial també podria estar involucrada al teu projecte. Convida aquesta persona a sopar. Probablement t'agradi com s'acabarà la nit!

Peixos

Nova informació sobre oportunitats de carreres, negocis i expansió personal podria sacsejar avui el teu sistema de valors. Això és un fet positiu, encara que pot ser una mica desconcertant per a tu en aquest moment. La teva vida podria prendre un gir diferent a partir d'avui. Un desig pel plaer immediat pot ser satisfet mitjançant la programació dun sopar romàntic amb un amant. Oblida't dels canvis que estiguin succeint per un temps i gaudeix de la nit!