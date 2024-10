Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

4A EDICIÓ PREMI ÀLEX LLITERAS

Aquest guardó busca reconèixer l’excel·lència i la dedicació en el periodisme esportiu, premiant aquells professionals que, com Àlex Lliteras, han demostrat una passió inigualable per la seva feina. Hora: 19 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.

FESTES I TRADICIONS

‘CASTANYADA PER A LA GENT GRAN’

Arriba la Castanyada per a la gent gran! Una festa on la tardor i les castanyes seran les protagonistes! Hora: 16 h. Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural. Encamp.

TEATRE I DANSA

‘OLOR DE MENTA’ - DIA DE LES BIBLIOTEQUES

Dansa a partir de la poesia escènica de Joan Brossa. Hora: 20 h. Biblioteca Comunal. Escaldes-Engordany.

‘LA SENYORETA JOSEFINA PORRAS I NÚRIA GRAS’

La història de la Senyoreta és una història d’amors incomprensibles a l’època. Una història d’herències mal gestionades. Una història apassionant, que us farà veure Andorra des d’una altra perspectiva. Senzillament la història d’una dona... com podria ser la teva, la meva o la de qualsevol altre... depenent del lloc i de la casa on has nascut, marcaran la diferència. Hora: 20.30 h.

Teatre Comunal. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘ANALOGIES MUSICALS A LA PINTURA’ AMB LAURA GARCÍA

La cantant i compositora Laura García explicarà com ha estat el procés de composició i producció dels temes que formen la banda sonora dels grups Cadència i Polifonia. En aquest cas, és una banda sonora creada exclusivament amb la veu de la compositora. Hora: 19 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.

TALLER

TALLER INFANTIL D’ESCULTURA AMB FILFERRO AMB nIK

L’artista comparteix amb els petits la manera de fer escultures amb filferro, llanes i altres elements per donar forma a figures gegants, en aquest cas relacionades amb Halloween. Hora: 17.30 h. Biblioteca Comunal. Encamp.