‘Yo, adicto’ triomfa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La producció Yo, adicto va aconseguir dimarts a la nit el premi a millor sèrie de l’onzena edició del Serielizados Fest de Barcelona en la categoria de Secció Oficial Nacional. Dins d’aquesta mateixa categoria també van obtenir premis Celeste (millor guió), i Dieciocho (millor interpretació). A més, Raquel Ferri va obtenir una menció especial per Delta.

En la categoria Internacional, el guardó va ser per a Pressure point, acompanyada al palmarès per Truelove, (millor guió) i per After the party, que es va endur el premi a millor interpretació per a l’actor Robyn Malcolm. Truelove va guanyar també el Premi Jurat Jove SAE CEV, mentre que el Premi Popitas del Públic va ser per a Yo, adicto.

Sobre Yo, adicto, el jurat destaca el “risc” de la creació de Javier Giner i Aitor Gabilondo per a Disney +, així com el retrat que fa, “descamat, sense metàfores imposades i amb molta sinceritat”. També assenyalen que es mostra “realment” la realitat “crua” sobre el món de la droga, “en contraposició a totes les sèries de narcos”.

Els guions de Celeste, de Diego San José, Daniel Castro i Oriol Puig Playà, han estat distingits per “destacar-se en un gènere amb mestria”, així com per “la destresa en els girs, la cançó i l’atreviment del guió en fer d’un personatge gris una gran protagonista de la qual acabar-se enamorant”.

El repartiment de Dieciocho ha rebut el premi a millor interpretació de la categoria nacional per la “frescor” i pel “descobriment de nou talent”, amb una presentació “impecable” de la societat. Pel que fa a la menció especial a Raquel Ferri, el jurat considera que “ha estat un gran descobriment durant el festival”, i opina que l’actuació que fa a la sèrie de 3Cat Delta és “magnètica”.

I en el cas de la secció internacional, la sueca Pressure point, creada per Pelle Rådström, ha estat distingida per “prendre sempre la decisió més difícil” i per col·locar-se “en tot moment” al lloc “més incòmode”, des del punt de vista formal i moral.

El millor guió internacional ha recaigut en la britànica Truelove, una sèrie que relata una trobada d’un grup d’amics i que “es tenyeix d’humor negre i suspens mentre explora l’amor, l’amistat i la mort en la vellesa”.

L’actriu Robyn Malcolm, amb la sèrie de Nova Zelanda i Austràlia After the party, ha convençut el jurat pel “risc”, la “maduresa” i “l’honestedat”, així com per les “múltiples capes emocionals i l’empatia” que transmet amb un personatge “altament complex”.

El festival continua les activitats fins avui, amb sessions per a escoles i la première de la docusèrie de Max El minuto heroico: Yo también dejé el Opus Dei.