Canvis a Disney

Disney va fer conèixer ahir una reorganització del seu consell d’administració, per la qual el seu ja membre de l’equip directiu James Gorman passarà a exercir de president, mentre el conglomerat continua buscant un substitut per al conseller delegat Bob Iger, que té previst deixar definitivament el càrrec durant l’any 2026.

Gorman, encarregat des de l’agost passat de planificar la successió d’Iger, assumirà oficialment la presidència de la companyia a partir del 2 de gener de l’any que ve. D’aquesta manera, reemplaçarà Mark Parker, qui abandonarà la companyia després de nou anys al capdavant per centrar-se plenament en les seves funcions com a president executiu de Nike.

“El consell d’administració de Disney s’ha beneficiat enormement de l’experiència i l’orientació de James Gorman, i tenim la sort de comptar amb ell com el nostre pròxim president, especialment ara que el consell continua avançant en el procés de successió”, va afirmar Iger en un comunicat.

L’encara conseller delegat, de 73 anys, va sortir del seu retir a finals de 2022 per reprendre les regnes de Disney, després que el seu successor, Bob Chapek -escollit pel mateix Iger-, fos acomiadat a causa d’un turbulent mandat que va durar menys de tres anys.

En un principi, Disney tenia previst anunciar un nou successor d’Iger el 2025, però la transició no està sent fàcil per a la companyia. A més, els inversors es mantenen molt atents davant els nombrosos rumors sobre aquest relleu seu, i sobre quins són els possibles plans del conglomerat per a un futur pròxim.

Gorman va dir el mes de març passat, en el marc d’una entrevista a la cadena CNBC, que Disney estava duent a terme un “procés amb visió i orientat cap al futur, i increïblement estructurat” per buscar un nou conseller delegat.