Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

'LA SISENA EXTINCIÓ

FEDA, en una nova col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra i l’associació de fotoperiodisme Visa pour l’Image, es complau a presentar-vos una exposició colpidora. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 3 de novembre del 2024.

CONFERÈNCIES

XERRADA ‘ESTIMAR EL MEU COS’ AMB LA PSICÒLOGA MARGARITA ALBÓS

Una oportunitat única per reflexionar sobre la relació amb el propi cos, aprendre a cuidar-lo i acceptar-lo tal com és. Albós compartirà eines pràctiques i consells per millorar l’autoestima i el benestar personal. Hora: 20.15 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘DISSENYS’

Proposa una ressonància entre els treballs de dos grans fotògrafs, Helena Almeida (Lisboa, 1934 – Sintra, 2018) i Chema Madoz (Madrid, 1958), mostrant alguns elements clau dels seus processos creatius. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 26 d’octubre.

‘L’ESTAT ARXIPELÀGIC’

La mostra L’Estat arxipelàgic – Explorant la identitat de les Filipines i la seva relació amb els oceans és una aproximació a la identitat única d’aquest territori i al seu patrimoni marítim, captat a través dels ulls del fotògraf Jacob Maentz. Hotel Rosaleda. Encamp. Fins al 30 d’octubre.

‘COLORS PER AL PLANETA’

L’ArtCamp Andorra Colors per al planeta és una trobada de pintors de diferents països que cada dos anys, des del 2008, es reuneixen per crear i compartir. A més del caràcter artístic, el projecte també té l’objectiu de forjar una cultura del diàleg, el respecte i la convivència. Sala d’exposicions del Comú d’Encamp. Encamp. Fins al 31 d’octubre.

‘MARK RYADEN. SURREALISME POP I ART LOWBROW’

Aquesta exposició se centra principalment en l’evolució de la trajectòria artística de Mark Ryden, figura icònica del lowbrow, i presenta també altres artistes destacats d’aquest moviment, com Todd Schorr, Marion Peck o Robert Williams, entre d’altres; a més d’una selecció de peces del col·leccionista andorrà Salvador Lévaro. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 2 de novembre del 2024.