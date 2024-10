Intrigra psicològica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els barcelonins Pau Freixas i Pol Cortecans acaben d’iniciar el rodatge de la nova sèrie original de Movistar Plus+ Los sin nombre. Es tracta d’una nova adaptació de la novel·la de l’autor britànic de terror Ramsey Campbell, i que ja va ser portada a la pantalla gran per Jaume Balagueró el 1999, en un film protagonitzat per Emma Vilarasau, Tristán Ulloa i Karra Elejalde.

Aquesta nova versió del thriller psicològic compta en el repartiment amb Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna i Milena Smit, i inclou “petits tocs sobrenaturals”, segons ha explicat la plataforma. La ficció es planteja si els miracles existeixen i aborda la necessitat de les persones de creure en alguna cosa.

La producció, en col·laboració de Filmax, ja ha iniciat el procés d’enregistrament, que es desenvoluparà en localitzacions de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Vidrà o Poble Nou del Delta.

L’argument gira al voltant de la Claudia, una dona que perd la seva filla Àngela de forma traumàtica. Anys després, quan comença a recuperar-se dels fets, descobreix que la noia podria continuar viva.

La Claudia recorrerà llavors a Salazar, l’inspector que va portar el cas després de la desaparició, i a Laura, la jove a qui l’Àngela –una nena amb un estrany do–, va salvar la vida després d’un greu accident de trànsit. Junts seguiran la pista de la petita a través de misteriosos llocs que amaguen una veritat terrible.

El repartiment de la sèrie es completa amb Dani Pérez Prada, Susi Sánchez, Pablo Derqui, Ana Torrent, Elvira Mínguez, Eva Santolaria, José Manuel Poga i Francesc Garrido, entre altres. Està previst que la sèrie s’estreni durant l’any vinent a la plataforma de Movistar.