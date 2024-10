Estrena inusual

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Movistar Plus+ acaba d’anunciar la data d’estrena de Los años nuevos, la nova sèrie de Rodrigo Sorogoyen, que tindrà una estratègia de llançament inusual per part de la plataforma. Per començar, la ficció es podrà veure primer “en cinemes seleccionats abans de l’estrena a Movistar Plus+”, tot i que la companyia encara no ha concretat en quins cines ni en quines dates. Després, una vegada hagi acabat el pas per sales, la sèrie arribarà a la cadena en dues parts. La primera, que inclou els episodis 1 al 5, veurà la llum el dijous 28 de novembre. I la segona (capítols 6-10), ho farà el dijous 12 de desembre.

Amb aquesta estratègia, el servei de streaming emula el que Netflix fa recentment amb les noves temporades de les sèries més importants. És a dir, dividir-les en dues parts i llançar-les amb algunes setmanes de diferència. Ho va fer amb la cinquena i última de La casa de papel, amb la sisena i última de The Crown i, més recentment, amb la quarta de Los Bridgerton.

Cal dir que aquesta no és la primera sèrie de Movistar Plus+ que arriba a les sales de cinema. Ja ho va fer el 2021 Libertad, d’Enrique Urbizu, que es va estrenar el mateix dia en la plataforma com una minisèrie i en pantalla gran en forma de pel·lícula. Això sí, el metratge en tots dos casos no va ser el mateix: la sèrie va tenir una durada de 200 minuts, mentre que la seva versió cinematogràfica va passar per un remuntatge que la va deixar en 138 minuts. En el cas de Los años nuevos, Movistar Plus+ no concreta si hi haurà dos metratges diferents, tot i que Sorogoyen ha donat a entendre que serà el mateix en tots dos formats.

Ana (Iria del Río) compleix 30 anys el dia de Cap d’Any amb la vida encara per resoldre, mentre Óscar (Francesco Carril) compleix la mateixa edat amb la vida gairebé resolta. La nit en què tots dos compleixen els 30 es coneixen, s’enamoren, i inicien una relació.

Creada per Sara Cano, Paula Fabra i el mateix Sorogoyen, la sèrie suposa el retorn del cineasta a una temàtica, la de les relacions de parella, que ha centrat bona part de la seva filmografia. Los años nuevos mostra el recorregut vital d’una parella al llarg d’una dècada, narrat en 10 episodis que giren entorn d’un mateix moment: el canvi d’any.