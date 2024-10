Futur garantit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Señor de los Anillos: Los anillos de poder ha estat un èxit a Prime Video. Superant àmpliament en audiències ficcions com The Boys, en aquests moments existeixen poques sagues més importants per a Amazon. Aquesta producció basada en l’univers de J.R.R. Tolkien, i considerada com la més cara de la història, va ser anunciat des de bon començament com un projecte de cinc temporades. Tot i així, no són pocs els que creuen que no s’arribaran a completar-se totes a causa de l’elevat cost. Ara, Jennifer Salke, la màxima responsable d’Amazon Studios, acaba de confirmar que no hi ha res a témer: el futur és prometedor.

Després de la conclusió de la segona temporada, estrenada el passat 29 d’agost, van sorgir inquietuds entre els fans -especialment entre els més crítics- sobre el futur de la sèrie. Les preocupacions se centraven en si Amazon cancel·laria el projecte pels alts costos de producció i la possible falta d’audiència. Però està el futur de la ficció en joc més enllà de la tercera temporada? Segons sembla, no.

Salke s’ha afanyat a calmar aquestes ansietats, assegurant a mitjans com Variety que estan satisfets amb l’acompliment de la sèrie i que el futur està més que assegurat. Segons la directiva d’Amazon, més de 55 milions d’espectadors es van unir a la sèrie després de l’estrena de la segona temporada, i el total de visualitzacions s’acosta als 150 milions. I continuen pujant setmana rere setmana.

Aquest èxit ha portat la plataforma a reafirmar el compromís amb Los anillos de poder, mantenint l’acord original de 50 episodis, sempre que l’audiència continuï responent com fins a la data. Cal recordar que l’ambiciós pla abasta aquests cinc lliuraments i més d’una dècada d’emissió.