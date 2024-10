Una sèrie consolidada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Slow Horses continua ampliant la seva trajectòria a Apple TV+. L’aclamada adaptació televisiva de les novel·les de Mick Herron, amb Gary Oldman com a protagonista, ha aconseguit la renovació per una sisena temporada al servei de streaming.

L’anunci arriba pocs dies després que la ficció hagi donat per conclòs el quart lliurament, i quan ja tenia el cinquè mes que assegurat. L’últim episodi d’aquesta quarta tanda està disponible des del 9 d’octubre.

La trama de Slow Horses segueix a un disfuncional equip d’agents d’intel·ligència britànics que treballen en un “abocador” de l’MI5 conegut com el pantà. Oldman interpreta Jackson Lamb, el brillant i irascible capitost dels espies que han acabat en aquest departament a causa de greus errors passats.

“En la sisena temporada ens trobarem els personatges en plena fugida, mentre Diana Taverner els involucra tots en un joc fatal de represàlies i venjança”, avança Apple TV+. Si s’ha de jutjar pel ritme de producció que ha mantingut fins al moment la sèrie, el lògic seria que aquesta sisena temporada de Slow Horses arribi en algun moment de 2026.

No és d’estranyar que la companyia s’hagi decidit per mantenir en actiu aquesta ficció, que han anat guanyant adeptes des de l’estrena el 2022. Especialment després de l’aparent final de Ted Lasso, i amb permís de The Morning Show, Slow Horses s’ha confirmat com un dels títols de referència dins del catàleg de la plataforma, tal com demostren les elogioses crítiques que ha obtingut any rere any.

Al costat de Gary Oldman, que en els últims mesos ha insinuat que el de Jackson Lamb podria ser el seu últim gran personatge abans de retirar-se, la ficció compta amb Kristin Scott Thomas, Jack Lowden i Jonathan Pryce en el repartiment. Hugo Weaving va ser el principal fitxatge de la temporada 4.