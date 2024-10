Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Sortiràs de compres avui? Si és així, espera en algun moment veure un article de luxe meravellós pel qual ho donaries tot però la compra del qual, en realitat, no pots justificar. No et deixis portar per impulsos, però tampoc t'aturis innecessàriament. T'agrada molt aquesta cosa? O és una cosa que t'agradaria veure per un temps i després desar o ignorar? Fes el que vulguis, però assegura't que

Taure

Esperes visitants? Si és així, podries entrar en estat de pànic pel fet que casa teva no és tan impecable i bella com volguessis que fos. Podria ser que et temptés prendre l'escombra, el pal de fregar i cub i passar per la casa com si fossis un cicló! No tractis de fer massa. Als teus convidats no els importarà si l'habitació del fons, que no fas servir.

Bessons

Probablement tens un aspecte força bo, però emocionalment no pots sentir-te molt atractiu/a. Aquest podria ser un d'aquells dies en què et mires al mirall i penses que estàs veient el monstre de Frankenstein. Aquest és un gran dia per mimar-se una mica. Vés-te'n per un tall de pèl i un massatge, i de pas, vés a una sauna oa un jacuzzi.

Cranc

Els conceptes intel·lectuals o espirituals que intentes comprendre poden semblar una mica difícils. No tractis de pressionar-te massa per entendre'ls avui perquè només et confondràs molt més. No és que en siguis incapaç, simplement els teus bioritmes mentals estan baixos. En canvi, mira cap a una altra cosa durant una estona, i deixa que la informació romangui al teu subconscient.

Lleó

Si us heu involucrat en un projecte creatiu, pot semblar que la imaginació us ha abandonat. És possible que et trenquis el cap intentant pensar en noves idees però no ets capaç de treure'n cap. Potser aquest no és el millor dia per treballar al teu projecte. De vegades necessitem un descans a la nostra feina per mantenir la qualitat del mateix.

Verge

Una amistat et pot demanar ajuda en relació amb alguna cosa que tingui a veure amb les finances. No és gens greu, però pot ser que impliqui una elecció que aquesta persona hagi de fer. No tractis de prendre la decisió al seu lloc, però sí que assenyala suficients fets perquè pugui adonar-se exactament del que és millor per a ell o ella.

Balança

Pot ser que un amic proper o una parella no torni les teves trucades i les teves inseguretats podrien obtenir el millor de tu, fent que pensis que al teu amic ja no li importes. No caiguis en aquest parany. Aquesta persona està probablement envoltada per una gran quantitat de persones exigents que necessiten ajuda i, per tant, no està trucant a ningú.

Escorpí

Tens una cita aquesta nit amb algú especial? Si és així, espera que es produeixin alguns retards. Potser tens moltes tasques a fer. Això pot ser frustrant per a tu i la teva parella, però finalment t'alliberaràs. No et molestis tant per les demores que estiguis de mal humor quan es reuneixin.

Sagitari

Un desavantatge dels àtics és que tendeix a emmagatzemar-s'hi moltes escombraries. Avui és el dia que pots netejar la casa. Has estat posposant això massa temps i ara has de fer front a la pols i la brutícia del teu àtic personal. Ja es tracti d'embolics emocionals que necessiten neteja o d'assumptes de negocis que demanen atenció, sé conscient que t'has de fer mal a tu i les teves perspectives de futur si et demores més temps.

Capricornio

L'excés de menjar o beguda podrien fer que et sentis una mica malament avui. Per tant, serà difícil concentrar-se en res que requereixi la teva atenció. Potser només has d'anar a poc a poc per recuperar la teva energia. Fes només prou per mantenir la teva consciència tranquil·la, però no et desgastis. Aconsegueix un bon llibre, una tassa de te i després asseu-te al sofà i relaxa't.

Aquari

Avui és possible que et sentis una mica trist i molt probablement et voldràs quedar a casa. Llençar-te davant de la televisió sembla molt més temptador que sortir a socialitzar. Els amics, però, poden intentar convèncer-te perquè te'n vagis de festa amb ells. No us deixeu convèncer d'alguna cosa que no teniu ganes de fer. Fes que els teus amics entenguin que serà millor que et relaxis aquesta nit i que pots sortir amb ells en un altre moment.

Peixos

Un amic proper o la teva parella pot estar sentint-se una mica trist, per la qual cosa podria trucar-te buscant una espatlla comprensiva sobre el qual plorar. Seràs de gran ajuda per a aquesta persona, però no deixis que et distregui d'altres coses que necessites fer. És possible que tinguis tasques a fer, gent a veure, tasques de què encarregar-te.