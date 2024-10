Tornarà Sheldon?

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actor Jim Parsons va interpretar el maniàtic i sovint insuportable Sheldon Cooper al llarg de les 12 temporades de The Big bang Theory. I coincidint amb l’estrena, avui mateix, de George and Mandy’s First Marriage, l’spin-off que relatarà la joventut dels seus pares, l’intèrpret ha abordat si reprendrà en algun moment l’icònic paper.

Ho ha fet en el seu recent pas pel programa Who’s Talking To Chris Wallace?. “En aquest moment no”, assegurava Parsons. “Però tampoc diria mai a res, perquè la vida dona moltes voltes”, va afegir l’actor, que ha interpretat per última vegada el brillant científic al tram final de El joven Sheldon, la sèrie que s’ha dedicat a relatar la peculiar infància del personatge al llarg de set temporades.

Segons l’intèrpret, que s’ha deixat veure en pel·lícules com Figuras ocultas o Quédate a mi lado, estrenada el 2022, donar vida novament a Sheldon faria que deixés de ser tan especial com era. Tant és així que, per a ell, s’assembla a la idea de “tancar un llamp en una ampolla”.

“Per què hauria de tornar a fer-ho?”, es va qüestionar Parsons. No obstant això, malgrat la seva negativa actual, tampoc va tancar la porta a interpretar-lo novament en un futur.

En qualsevol cas, a més de George and Mandy’s First Marriage, cal recordar que Max posarà en marxa un nou spin-off de l’univers Big Bang Theory protagonitzat per tres dels personatges secundaris de la sèrie original. Com ja vam informar en aquesta mateixa pàgina fa uns dies, Kevin Sussman, Brian Posehn i Lauren Lapkus han signat un acord per reprendre els seus respectius personatges: el responsable de la botiga de còmics Stuart Bloom, la seva ajudant Denise i el científic Bert Kibbler. S’aprofitarà la nova ficció per recuperar a Sheldon?