Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Avui hauries de tenir un aspecte especialment atractiu, però potser sentis que es malgasta perquè la teva persona estimada no és a prop per apreciar-ho. Anima't! Només serà per uns dies, i encara et veuràs força bé llavors. Intenta mantenir-te ocupat/da, preferentment fent alguna cosa que t'agrada fer perquè així el teu entusiasme millori el teu bon aspecte. El teu amor no se'n va per sempre. Només ho sembla.

Taure

Poden semblar que el teu enginy i la teva imaginació s'han desaparegut avui, i això no fa que sigui fàcil per a tu produir el treball d'alt nivell de qualitat de sempre. Potser seria millor ocupar-te de tasques rutinàries que puguis fer automàticament, i si és possible, posposar els esforços més creatius fins que el teu cervell es posi de nou en marxa.

Bessons

Afers de diners podrien requerir la teva atenció avui. Algunes despeses inusuals poden haver esgotat les reserves, així que podries haver de retallar altres despeses. Els teus ingressos, però, són probablement els mateixos si no lleugerament superiors.

Cranc

La manca de contacte amb una parella romàntica et podria fer sentir una mica trist en aquests moments. T'estaràs preguntant si has dit o fet alguna cosa que va ofendre la teva parella d'alguna manera. Aquesta persona, però, serà totalment aliena a la idea que estàs molest/a.

Lleó

Els excessos amb el menjar i la beguda d'ahir et poden obligar a cancel·lar avui un compromís social. És probable que no tinguis ganes d'anar-hi. Això podria ser una mica irritant, i també una mica incòmode. No obstant, potser simplement necessitaves la resta, fins i tot encara que no haguessis menjat massa.

Verge

La tensió entre una parella casada amiga podria haver-te situat al lloc més incòmode de tots: just al mig. És possible que cadascú vulgui reclutar-te per al seu propi bàndol però hauries d'evitar aliar-te amb qualsevol de les parts. El millor que pots fer és actuar de mediador i intentar aconseguir que les parts arribin a un acord.

Balança

La malenconia per l'absència d'un familiar o company sentimental podria caure sobre tu avui, i en general la teva naturalesa exuberant podria ser molt més moderada del que és normal en tu. Podries fins i tot passar la nit veient televisió. Seria molt més productiu si vas a la llibreria i aconsegueixes una mica de nou material de lectura.

Escorpí

Massa menjar i beguda podrien fer que et sentis una mica indisposat/da avui. Pot ser que uns amics et traguessin de casa i t'exposessin al menjar i la beguda més temptadores. Això sempre és divertit, però avui t'has d'enfrontar a les conseqüències! Un entrenament alimentat amb aigua pot ajudar a cremar toxines o les calories extra, i una migdiada podria completar el procés perquè et sentis una altra vegada com abans.

Sagitari

En aquest moment és possible que et trobis en el procés de passar d'una feina a una altra. Fins i tot podria ser un canvi total a la teva carrera. El teu treball dur està donant els teus fruits, encara que no aparegui reflectit al teu compte bancari encara. Hi pot haver contractes que calgui complir primer. La teva vida social es pot posar en espera fins que tots els aspectes d'aquesta transició es resolguin.

Capricornio

En aquest moment, pot ser que els conflictes entre les teves pròpies necessitats, les necessitats de la teva família i les teves responsabilitats laborals t'aclaparin. Com a resultat, pots sentir tensió i estrès i preguntar-te si la situació es resoldrà algun dia. Que no t'entri el pànic. Es resoldrà.

Aquari

Un parent proper pot estar malalt o amb problemes i és possible que et preocupis una mica avui a causa de la manca de comunicació amb aquesta persona. Els intents de trucar podrien donar lloc a missatges de veu repetits o que no hi hagi una resposta. No obstant, vés amb compte amb mantenir la concentració i l'objectivitat.

Peixos

Aquest no és el dia per fer inversions financeres de qualsevol tipus, encara que algú et pugui presentar algunes oportunitats. Poden sonar bé, però cal tenir cura. Si la informació t'atrau, revisa-la i intenta comprendre els fets, però no et comprometis avui.