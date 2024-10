Cara i creu a Netflix

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Netflix acaba de prendre decisions importants sobre el futur de dues de les seves sèries originals més recents. D’una banda, La diplomática ha estat renovada per a una tercera temporada, mentre que Inestable s’ha cancel·lat després del segon lliurament. Aquests anuncis reflecteixen el constant procés de revisió de continguts de la plataforma, que no dubta a renovar els èxits o a deixar de banda projectes que no aconsegueixen captar l’atenció del públic.

La diplomática, una sèrie de suspens polític protagonitzada per Keri Russell, va ser un dels grans encerts de Netflix l’any 2023. La primera temporada, llançada l’abril d’aquell any, va ser un èxit rotund: no tan sols va assolir el primer lloc en el rànquing global del servei d’estríming, sinó que també es va convertir en la dinovena sèrie més vista del seu catàleg durant el primer semestre de l’any. Aquest èxit no es va limitar al públic, ja que la ficció també va rebre importants reconeixements per part de la indústria: va obtenir una nominació a l’Emmy per la tasca de Russell i dues candidatures als Globus d’Or.

Amb aquests antecedents, Netflix ha renovat La diplomática per a una tercera temporada fins i tot abans de l’estrena de la segona, programada per al 31 d’octubre. Aquesta decisió anticipada subratlla la confiança de la plataforma en la sèrie creada per Debora Cahn.

Però no totes les notícies han estat positives per a les produccions de Netflix. Inestable, la comèdia protagonitzada per Rob Lowe i el seu fill John Owen Lowe, ha estat cancel·lada després de dues temporades. La sèrie va debutar el març de 2023 i va llançar la segona entrega l’agost passat, però no va tenir l’impacte esperat. Tot i que la combinació d’humor familiar i la participació dels Lowe va atreure inicialment una certa atenció, el projecte no va aconseguir fer-se un forat en el competitiu catàleg de la plataforma.