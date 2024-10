De Shakira a ‘Celeste’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Movistar Plus+ estrenarà el dijous 14 de novembre la seva nova sèrie original, Celeste, protagonitzada per Carmen Machi. La producció, que consta de sis episodis, se centra en la història de Sara Santano, una veterana inspectora de l’Agència Tributària que està a punt de jubilar-se després de més de trenta anys de servei.

No obstant això, el que semblava el final de la seva carrera pren un gir inesperat quan rep l’encàrrec d’un cas de gran rellevància: demostrar que Celeste, una estrella mundial de la música llatina, resideix a Espanya i, per tant, està obligada a pagar-hi els seus impostos. Aquesta missió no només posarà a prova l’experiència de Sara, sinó també la seva capacitat per investigar a fons la vida de la celebritat i així garantir que compleixi amb les obligacions fiscals.

La sèrie, creada per Diego San José i dirigida per la cineasta Elena Trapé, es presenta com un drama amb tocs de comèdia amb clares referències al cas Shakira. Celeste, a més, no només se centra en el cas fiscal, sinó que també aprofundeix en la vida personal de la protagonista, una dona que ha sacrificat la vida personal per la seva feina i que ara es troba amb el desafiament d’un cas que podria marcar el final d’una trajectòria impecable.

Machi lidera un repartiment coral que inclou intèrprets com Manolo Solo, Andrea Bayardo, Antonio Durán Morris, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero i Marc Soler, entre d’altres.

Celeste es va presentar amb gran èxit al passat Festival de Sant Sebastià, dins de la secció Velódromo. A més, la sèrie ha estat seleccionada per participar en la secció oficial del Serielizados Fest, el prestigiós Festival Internacional de Sèries de Barcelona, en què aquest dijous es projectaran els tres primers episodis.