SkyShowtime creix

A partir del 29 d’octubre, SkyShowtime amplia l’oferta de subscripció amb la introducció d’un nou pla Premium, dissenyat per millorar l’experiència de l’usuaris. Amb aquesta modalitat, la plataforma oferirà per primera vegada contingut en resolució 4K UHD, complint així amb una de les principals demandes de l’audiència.

El pla Premium destaca per ser completament lliure d’anuncis, permetent gaudir de les pel·lícules i sèries del catàleg de SkyShowtime sense interrupcions. A més, es milloren les opcions de visualització, permetent la reproducció simultània en fins a cinc dispositius, ideal per a famílies que volen compartir el compte sense problemes de disponibilitat.

Un altre avantatge significatiu d’aquest pla és la possibilitat de descarregar fins a 100 títols per visionar offline, dels quals fins a 30 poden ser pel·lícules.

El catàleg de SkyShowtime inclou una àmplia gamma de títols d’estudis icònics com Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon i DreamWorks Animation, a més de contingut original i exclusiu de la plataforma. Entre les pròximes estrenes cal ressaltar sèries com A Quiet Place: Day One, Kung Fu Panda 4 i la cinquena temporada de Yellowstone.

Amb un preu mensual de 12,99 euros, el pla Premium es posiciona com l’alternativa més completa de SkyShowtime, al costat de les seves opcions Estàndard, de 7,99 euros, i Estàndard amb anuncis, de 4,99 euros. Aquesta modalitat busca atreure un públic que valora la qualitat de la imatge, l’absència de publicitat i una experiència de streaming sense restriccions.

Amb aquesta estratègia, adoptada ja per altres plataformes, SkyShowtime manté el compromís d’oferir una gamma variada d’opcions adaptades a les necessitats del públic, i de seguir sent rellevant en un sector cada cop més competitiu i diversificat.