Aries

Un soci de negocis o una parella romàntica podrien tenir un estat d'ànim força bipolar avui. Probablement passaran molt de temps junts i durant el transcurs del dia, tal podria saltar entre l'entusiasme i la malenconia. Això podria tornar-te a la bogeria ja que no saps com respondre. Tot el que podeu fer és assegurar-vos que tota l'atenció es mantingui centrada en els temes en qüestió.

Taure

En general, tendeixes a tenir força enginy pel que fa a la feina, però avui pots sentir que la font de la innovació s'ha assecat totalment. Tant se val quant t'esforcis, probablement no seràs capaç de pensar en cap idea nova. És probable que els teus bioritmes estiguin baixos, de manera que la teva ment estarà treballant a un ritme més lent de l'habitual. Avui concentra't en les feines rutinàries.

Bessons

Potser avui t'enfrontes a una crisi de valors. Una persona que t'importa podria necessitar que fessis alguna cosa per ella que no sents comoditat fent, i això et podria posar en una situació difícil. És probable que no ho vulguis fer, però això necessita la teva ajuda. Considereu totes les contingències possibles abans de dir que sí o no.

Cranc

Avui et pots sentir una mica trist sense saber per què, i podries passar molt de temps intentant trobar una raó. Probablement no hi ha cap motiu concret. És probable que estiguis simplement responent a bioritmes baixos. Es tracta, doncs, d'un gran dia per fer exercici.

Lleó

Un amic proper o una parella a qui no has vist en molt de temps, finalment podria fer arranjaments per veure't. Per tant, podries passar gran part del dia en un gran estat d'ànim, tot esperant la trobada. Tindran un munt dinformació interessant de compartir. Potser és una bona idea, però, fer que la visita sigui una mica més curta del que volguessis i fer arranjaments p

Verge

La casa podria semblar més aviat buida avui, ja que la majoria dels altres membres de la teva família probablement no hi siguin. Aquest és, però, un bon moment perquè t'encarreguis d'alguns projectes propis que has posposat. Poden ser tediosos i avorrits, però pensa com et sentiràs de bé quan finalment estiguin fets! A la nit pot ser que rebis alguns visitants.

Balança

Pot ser que algú proper a tu no se senti molt bé, i pots sentir la necessitat de romandre a prop i tenir cura daquesta persona. Fes-ho com sigui. No obstant això, tingues en compte que les teves habilitats empàtiques estan operant a un nivell molt alt avui, de manera que en realitat podries experimentar algunes de les seves molèsties. Assegura't de protegir-te psíquicament mantenint llum blanca a prop si vols evitar sentir-te malament.

Escorpí

Una meta en què pots haver estat treballant durant molt de temps encara pot semblar molt llunyana en aquests moments. Per tant, avui podries trobar-te renunciant-hi. Això no vol dir que el que vols mai passi. De fet, de vegades en deixar de banda un somni pot fer que es compleixi.

Sagitari

Un membre de la teva família pot estar tenint problemes, per la qual cosa podries considerar quedar-te a casa per ajudar-lo a superar-ho tot. Tot i això, tens responsabilitats professionals que necessites complir. Quedar-te a casa o anar a la feina pot ser una decisió difícil de prendre avui, però assegura't de pesar tots els factors possibles.

Capricornio

Una preocupació important en la teva carrera podria requerir molt esforç per part teva avui per tal de permetre't avançar en el que sigui que estiguis tractant d'aconseguir. En algun moment durant el dia, pots plagar-te de dubtes quant a la teva capacitat per fer-ho. No deixis, però, que això et causi pànic.

Aquari

Un viatge que et volies prendre pot haver de ser posposat, probablement per raons financeres. Voldràs fer el viatge en companyia d'algú que està en dificultats econòmiques en aquests moments. Això pot ser decebedor, però recorda que això és només un retard. Seràs capaç de tenir les teves vacances en una data posterior.

Peixos

La necessitat de completar una tasca important et podria fer reunir un nivell molt més elevat d'autocontrol de l'acostumat. La perseverança i la determinació podrien dominar el teu estat d'ànim, per tant podries aconseguir meravelles. Tot i això, assegura't de prendre descansos, i recorda relaxar-te de tant en tant.