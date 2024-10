‘La Caza’ es muda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Caza, la sèrie policíaca protagonitzada per Megan Montaner, es muda de TVE a Movistar Plus+. D’aquesta manera, la quarta temporada no es veurà a la cadena pública, sinó en la plataforma de Telefónica, tal com ha anunciat el mateix servei de streaming.

Els nous capítols s’estrenaran durant el 2025 sota el nom La Caza. Irati perquè estaran ambientats, precisament, a la Selva de Irati, a Navarra. Les anteriors temporades van transcórrer en localitzacions del Pirineu aragonés, l’illa de Mallorca i Huelva.

Aquesta nova història de La Caza comptarà amb dos dels seus protagonistes habituals, la ja citada Megan Montaner (sergent Sara Campos) i Félix Gómez (sergent Ernesto Selva), mentre que entre les noves incorporacions cal ressaltar la de l’actor andorrà Roger Casamajor.

Fa només uns dies que la mateixa Montaner va publicar a les xarxes socials una fotografia dels nous guions de la sèrie, la qual cosa venia a confirmar que la producció tindria continuïtat. Es va donar per fet que ho faria a TVE, la seva cadena original, ja que en cap moment l’actriu va informar del trasllat a Movistar Plus+.

En la quarta temporada, un equip de l’UCO es trasllada fins a Navarra quan els habitants d’un petit llogaret descobreixen el cadàver d’una dona. Selva, que forma part de la unitat, no compta amb la incorporació de Campos, que en lloc de deixar el cos quan Víctor va ser assassinat, ara treballa com a psicòloga en la Secció d’anàlisi del comportament delictiu de la Guàrdia Civil.

Mentrestant, els misteriosos assassinats i les desaparicions es continuen succeint i, per primera vegada, els protagonistes consideren la idea d’un assassí en sèrie que s’amaga en les profunditats del bosc.