Univers en expansió

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’univers de The Big Bang Theory continuarà creixent amb un nou spin-off que es troba en desenvolupament a la plataforma Max. Pel que sembla, el projecte es va començar a gestar fa un any, però la premsa especialitzada tot just acaba de revelar alguns detalls al respecte, com ara els primers tres actors que integraran la ficció.

Així, d’acord amb Variety, Kevin Sussman, Brian Posehn i Lauren Lapkus tornaran a exercir els papers de Stuart Bloom, Bert Kibbler i Denise, respectivament. Malgrat que els aspectes concrets de la història encara no han estat divulgats oficialment, se sap que aquests tres personatges emblemàtics seran el nucli principal de la nova proposta.

El projecte, dirigit per Chuck Lorre, cocreador de la sèrie original, encara es troba en les primeres fases de desenvolupament i, de fet, no té l’OK definitiu. La veritat és que l’elecció dels actors indica que aquesta sèrie derivada podria enfocar-se en la botiga de còmics de Stuart, un escenari icònic a The Big Bang Theory. “Ja que Stuart es va consolidar com un personatge constant en totes les temporades, la seva narrativa i la relació amb Denise ofereixen un potencial atractiu per continuar indagant en la seva vida després del final de la sèrie”, apunta l’avançament publicat per la revista especialitzada. Aquest no és el primer spin-off de l’exitosa comèdia de situació. El joven Sheldon, una preqüela enfocada en la infància d’un dels personatges més representatius de la sèrie, també ha experimentat el seu propi creixement amb la posada en marxa d’una altra ficció relacionada, Georgie and Mandy’s First Marriage. Ara, amb aquest nou projecte, sembla que Lorre vol tornar als orígens més lúdics de la sèrie matriu, indagant en personatges que, malgrat no ser els protagonistes, van aconseguir l’afecte dels espectadors.

Una de les coses que més desperten la curiositat entre els seguidors de la sèrie original és saber què va succeir després del final de The Big Bang Theory, un territori amb prou feines explorat fins ara. Els únics cops d’ull al futur dels personatges els ha ofert El joven Sheldon, però de manera molt tímida, i amb aquesta nova sèrie els fans tindran ocasió d’aprofundir en el que ha estat la vida de Stuart, Bert i Denise després del tancament de la història.